Защитника сборной Германии не приняли в полицию из-за разной длины ног
Защитник итальянской «Аталанты» и сборной Германии Робин Гозенс пытался стать полицейским, сообщает отец игрока Хольгер Гозенс.
Защитник итальянской «Аталанты» и сборной Германии Робин Гозенс пытался стать полицейским, сообщает отец игрока Хольгер Гозенс.
Однако, все его попытки оказались безуспешными
«Он почти стал полицейским. Он провалился при вступлении
Также Хольгер Гозенс отметил, что при этом посоветовал сыну не бросать занятия футболом.
Робин Гозенс в составе сборной Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 сыграл вничью с венграми (2:2).
Нападающий Адам Салаи открыл счет в начале матча. На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, но уже через две минуты Шафер снова вывел сборную Венгрии вперед. На 84-й минуте Леон Горецка снова сделал счет ничейным.
Таким образом, сборная Германии расположилась на второй строчке в группе, оставив позади португальцев и венгров.
Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. Игра проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене.