Защитника сборной Германии не приняли в полицию из-за разной длины ног

Однако, все его попытки оказались безуспешными из-за того, что у немца одна нога короче другой.

«Он почти стал полицейским. Он провалился при вступлении из-за того, что его ноги отличаются друг от друга по длине. Я сказал: “Ты можешь пойти в полицию в следующем году. Тебе не нужно будет потом говорить, что ты не попробовал”», — цитирует отца игрока SPOX.

Также Хольгер Гозенс отметил, что при этом посоветовал сыну не бросать занятия футболом.

Робин Гозенс в составе сборной Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 сыграл вничью с венграми (2:2).

Нападающий Адам Салаи открыл счет в начале матча. На 66-й минуте Кай Хаверц сравнял счет, но уже через две минуты Шафер снова вывел сборную Венгрии вперед. На 84-й минуте Леон Горецка снова сделал счет ничейным.

Таким образом, сборная Германии расположилась на второй строчке в группе, оставив позади португальцев и венгров.