Украина сравнялась с Россией: чья футбольная сборная успешнее

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
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7.07Не началсяW48
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Дания
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Уэльс
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3
Швейцария
34
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Турция
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Нидерланды
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Австрия
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3
Украина
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4
Сев. Македония
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Группа D
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Англия
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Хорватия
34
3
Чехия
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Шотландия
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Швеция
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Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
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Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:05 (мск), источник: РБК

Украина сравнялась с Россией: чья футбольная сборная успешнее

Сборная Украины в отличие от России смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020 по футболу с тремя очками в активе. Как выступали эти команды ранее на крупных турнирах и кто успешнее — разбирался РБК.

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Источник: РИА "Новости"
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Сборная Швеции накануне обыграла Польшу со счетом 3:2 и помогла Украине выйти в плей-офф Евро-2020 с тремя очками в активе. Сборная России тоже набрала три очка в групповом раунде, но завершила турнир несколькими днями ранее. Разгромно проиграв датчанам (1:4), россияне заняли четвертое место, пропустив вперед Финляндию, Данию и Бельгию.

РБК вспомнил, как выступали сборные России и Украины на крупнейших футбольных соревнованиях.

Примечание: в тексте не оцениваются Евро-2000, а также чемпионаты мира 1998-го и 2010-го года. Во всех этих турнирах ни Россия, ни Украина не прошла квалификацию, из-за чего не принимали в них участие.

ЧМ-1994 (США)

  • Результат России: 3-е место группы B
  • Результат Украины: пропустила турнир, так как не являлась членом ФИФА при жеребьевке

Именно перед этим турниром российские футболисты написали знаменитое «письмо четырнадцати», требуя заменить главного тренера Павла Садырина, а также повысить премиальные за выход на ЧМ. Садырин в итоге остался, но его команда проиграла два матча из трех — Бразилии (0:2) и Швеции (1:3). Не помогла даже крупная победа в последнем туре над Камеруном со счетом 6:1. В том матче Олег Саленко забил пять мячей, став единственным автором пента-трика в составе сборной на чемпионатах мира.

Евро-1996 (Англия)

  • Результат России: 4-е место группы C
  • Результаты Украины: не прошла отбор на турнир

На турнир ехал, возможно, сильнейший состав в истории сборной с группой заметных легионеров в составе. Например, среди них были Игорь Шалимов, Валерий Карпин и Александр Мостовой. Но без скандалов снова не обошлось. Олег Романцев, согласившись принять сборную без всяких совмещений со «Спартаком», по ходу турнира разругался с Сергеем Кирьяковым (того в итоге отчислили). Как итог — поражения в матче с Италией (1:2) и Германией (0:3), а также ничья с Чехией (2:2). Позже на исполкоме РФС Романцев объяснит неудачу тем, что футболисты думали лишь о деньгах. Те, в основном, наоборот, будут винить тренера — как Шалимов в интервью СЭ.

ЧМ-2002 (Южная Корея и Япония)

  • Результат России: 3-е место группы H
  • Результат Украины: не прошла отбор на турнир

Вторая попытка Романцева добиться успеха со сборной на крупном турнире случилась, когда Олег Иванович совмещал пост тренера с работой в «Спартаке». Красно-белые, к слову, выдали серию поражений перед ЧМ. Зато для сборной России, потерявшей из-за травмы капитана Александра Мостового, все началось с победы над Тунисом (2:0). К сожалению, потом было поражение от Японии (0:1), которое привело к печально известным погромам в Москве. И проигрыш Бельгии (2:3), один из голов которой забил юный Дмитрий Сычев.

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Евро-2004 (Португалия)

  • Результат России: 4-е место группы A
  • Результат Украины: не прошла отбор на турнир

В перспективы России на Евро многим не верилось уже после жеребьевки. Сборной откровенно не повезло с группой, в которой, помимо хозяев турнира, оказались испанцы и будущие чемпионы из Греции. Первым двум уступили (0:2 и 0:1, соответственно), а вот греков удалось победить со счетом 2:1. И помог в этом самый быстрый гол в истории Евро. Рекорд Дмитрия Кириченко, который забил на 67-й секунде того матча, недосягаем до сих пор. Теперь его ближайший преследователь — датчанин Юссуф Поульсен. Недавно он забил Бельгии на 99-й секунде.

ЧМ-2006 (Германия)

  • Результат России: не прошла отбор на турнир
  • Результат Украины: четвертьфинал

Первое попадание украинцев на крупный турнир вышло триумфальным. Да, может, выход из группы с Тунисом и Саудовской Аравией не кажется фантастическим результатом, но в матчах с ними команда набрала максимальные шесть очков, а уступила лишь победителям группы — испанцам (0:4). Но самым неожиданным стало то, что одним выходом в плей-офф не обошлось. Украинцы еще и прошли Швейцарию в четвертьфинале, выиграв в серии пенальти. И пусть в четвертьфинале был разгром от Италии (0:3), для дебютанта турнира тот результат был огромным успехом.

Евро-2008 (Австрия и Швейцария)

  • Результат России: полуфинал
  • Результат Украины: не прошла отбор на турнир

Следом за Украиной лучший результат в своей истории показала Россия. Причем, как и в случае украинцев, для россиян турнир тоже начинался разгромом от испанцев (1:4). Однако потом команда Гуса Хиддинка пришла в себя и обыграла Грецию (1:0) и Швецию (2:0). Страна была в эйфории от первого выхода в плей-офф, но праздник продолжился и там. Россия обыграла Нидерланды в легендарном матче. Увы, большего добиться ей было уже не по силам: испанцы вновь разгромили россиян, оставив с бронзовыми медалями. Их по регламенту Евро-2008 Россия получила на пару с другим полуфиналистом, Турцией.

Источник: РИА "Новости"

Евро-2012 (Польша и Украина)

  • Результат России: 3-е место группы A
  • Результат Украины: 3-е место группы D

Первый турнир в истории, на который попали обе команды, прошел для них очень похоже. Россияне набрали четыре очка в чуть более простой группе с Чехией, Грецией и Польшей. Украина — три, но против более звездных Англии, Франции и Швеции. Каждая из команд заняла предпоследнее место в группе, обойдя лишь поляков и шведов, соответственно, а соседям не помог даже фактор домашнего поля. Кстати, в решающем матче против англичан (0:1) мяч украинцев не засчитал Виктор Кашшаи, нынешний глава судейского департамента РФС. Как сам он потом признался — ошибочно.

ЧМ-2014 (Бразилия)

  • Результат России: 3-е место группы H
  • Результат Украины: не прошла отбор на турнир

Свой последний на тот момент чемпионат мира Россия закончила матчем с Бельгией. Так что многим хотелось реванша за 2002-й и слезы Сычева. Сначала не без ошибки Акинфеева игра с Южной Кореей закончилась вничью (1:1), а во втором туре наша команда в очередной раз уступила бельгийцам (0:1). Чтобы проходить дальше, России нужно было обыгрывать Алжир. Не обыграли. Матч, как и в первом туре, закончился миром — 1:1. В группе удалось обойти лишь корейцев, да и тех по разнице мячей.

Евро-2016 (Франция)

  • Результат России: 4-е место группы B
  • Результат Украины: 4-е место группы C

Самый провальный турнир в истории обеих команд. Россияне уже занимали последнее место в группе на Евро-2004, но тогда была победа над будущими чемпионами. Во Франции не было вообще ничего, кроме спасительного мяча Василия Березуцкого в ворота англичан, принесшего России единственное очков в компании Англии, Словакии и Уэльса. Впрочем, у украинцев вышло еще хуже. Ноль очков в матчах с Германией, Польшей и Северной Ирландией. И статус худшей команды того турнира с разницей мячей 0−5.

ЧМ-2018 (Россия)

  • Результат России: четвертьфинал
  • Результат Украины: не прошла отбор на турнир

Самый успешный турнир в истории России за последнее десятилетие. Стартовый разгром Саудовской Аравии (5:0) и уверенную победу над Египтом (3:1) не затмило даже разгромное поражение Уругваю (0:3). Дальше — культовая победа над Испанией в серии пенальти и неудачная паненка Смолова, позволившая хорватам пройти в полуфинал вместо россиян. «А потом мы прошли испанцев», — ушла в народ знаменитая фраза, которую приписывали Артему Дзюбе.

После домашнего турнира болеть за сборную на несколько месяцев стало модно.
Источник: РИА "Новости"

Итог

Россияне чаще выступали в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы, но с учетом Евро-2020 обе команды лишь дважды выходили в плей-офф. Россия не смогла преодолеть групповой этап в восьми из десяти раз, Украина — в двух из четырех.

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При этом лишь раз украинцам удавалось выйти в плей-офф — на ЧМ-2006, где они дошли до четвертьфинала финала. Россия повторила этот результат на ЧМ-2018, однако в истории сборной был еще и полуфинал Евро-2008, который принес нашей команде бронзовые медали.

Результаты россиян предпочтительнее, но есть одна оговорка — так было до Евро-2020. Для сборной России этот турнир уже закончен. Тогда как Украина уже сейчас сравнялась с нашей командой по количеству выходов в плей-офф крупных турниров. И пока еще имеет шанс повторить ее лучший результат в истории Евро.

Однако России для выхода в полуфинал потребовалась одна победа в плей-офф. Теперь же для достижения этой стадии требуется две победы. Для начала украинцам придется преодолеть одну из самых неуступчивых команд — Швецию. А в четвертьфинале победителю будет противостоять сильнейшая сборная в паре Англия — Германия.

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