«Мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России». Кавазашвили о вылете с Евро

— Черчесов сам должен решить, уходить ему или нет. Он рыпаться не будет, если его не уберут волевым методом. Зачем ему уходить? Вспоминается история Капелло, как он не хотел уходить и ждал неустойки.

Сейчас может повториться то же самое. Скажут, что это был несчастный случай и виноваты Семенов, Зобнин, Шунин и Сафонов. Виноваты будут стрелочники, а главные виновники всего этого позора останутся.