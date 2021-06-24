«Мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России». Кавазашвили о вылете с Евро

— Черчесов сам должен решить, уходить ему или нет. Он рыпаться не будет, если его не уберут волевым методом. Зачем ему уходить? Вспоминается история Капелло, как он не хотел уходить и ждал неустойки.
Сейчас может повториться то же самое. Скажут, что это был несчастный случай и виноваты Семенов, Зобнин, Шунин и Сафонов. Виноваты будут стрелочники, а главные виновники всего этого позора останутся.
Я не буду говорить: уходи или оставайся. Не можешь — уходи, сможешь — докажи. На сегодня я могу сказать лишь одно: мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России по футболу, — сказал Кавазашвили.