6 французских фанатов приехали в Бухарест вместо Будапешта. До стадиона добирались с украинцами, которых перепутали с венграми

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
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Бельгия
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Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
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Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
14:12 (мск), источник: Sports.Ru

6 французских фанатов приехали в Бухарест вместо Будапешта. До стадиона добирались с украинцами, которых перепутали с венграми

«Нам нужно больше узнать о Европе».

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Источник: Reuters

Два Леона, Жоэль, Дидье, Мануэль и Жак — болельщики из Франции, для которых идея проведения Евро по всему континенту обернулась комичной ситуацией.

Журналист румынской газеты Jurnalul National рассказал, как он встретил в Бухаресте французов, которые грустно стояли рядом с толпой украинских болельщиков, громко растягивающих «У-кра-и-на!». Журналист заметил, что на них не было украинской символики и вообще они выглядели дезориентированными, поэтому подошел с вопросом.

— Вы едете из Киева?

— Мы французы (ответили на французском).

— А вы поддерживаете Украину?

— Нет. Мы попали сюда по ошибке. Становится все более очевидным, что мы не там, где должны быть.

— А куда вам нужно было?

— В Будапешт на матч Венгрия-Франция. Мы пытаемся понять, где произошла ошибка. В туристическом агентстве или в аэропорту. Вполне возможно, что мы просто сели в другой самолет.

Французы проверили все билеты. Оказалось, что только три из них были в Будапешт, а три остальных — в Бухарест! Жоэль начал звонить и с кем-то очень долго ругаться, после чего заявил: «Они обвинили нас, потому что мы не знаем разницы между Бухарестом и Будапештом. Я заказал сразу все билеты. Как нам дали три в одну сторону, а три в другую? И неудача в том, что все мы попали сюда, а не куда планировали. Это как в фильмах про дураков со скрытой камерой».

Болельщиков спросили, как они не заподозрили подвоха еще в аэропорту. «Откуда нам знать? Мы впервые приехали в эту часть Европы. И, честно говоря, для меня до сегодняшнего дня не было разницы между Бухарестом и Будапештом. Нам нужно больше узнать о Европе, — отвечали французы. — Из аэропорта мы поехали с другими фанатами. Я думал, что это венгерские болельщики, поэтому мы пошли за ними. Мы подумали, что венгры хорошо знают дорогу к стадиону, и нам больше не о чем беспокоиться. Мы вообще не думали, что они украинцы. Теперь я понимаю, что мы даже этого не поняли. Мы ведь не знаем венгерского, украинского, русского.

Поехали за ними в поезде и в метро. Показалось странным, что они не пошли на стадион, а пришли сюда за пивом, но я подумал, что мы останемся здесь на некоторое время, а потом поедем за ними на футбол. Я пытался общаться с ними в какой-то момент, но не понимал ни слова из того, что они говорили. Но мы были уверены, что доберемся до стадиона. Мы сели за стол, и вот вы пришли. Теперь мы точно знаем, что до стадиона не дойдем.

Французы решили оставаться в Бухаресте, а румынский журналист помог им снять квартиру. Причем когда он посоветовал Airbnb, то получил в ответ удивленное: «У вас есть Airbnb?» Журналисту оставалось только ответить: «Вам и правда нужно узнать больше о Румынии и Бухаресте».

Немного успокоившись, французы заказали пиво и сели смотреть матч по телевизору. Они решили остаться в Бухаресте минимум до среды — в надежде на то, что Франция займет первое место в группе и приедет в Румынию на 1/8 финала. Так оно и получилось!

«Разве не смешно, если сборная будет ездить за нами?» — посмеялись французские болельщики.

Кстати, перед этим в забавную ситуацию попали также четверо фанатов из Хорватии, которые наняли частный самолет, чтобы добраться в Шотландию на игру с Чехией. Но на подлете их не пустили в страну из-за пандемии, поэтому пришлось разворачиваться. Хорваты решили, что хорошей идеей будет посмотреть матч с Чехией не дома, а в Праге! Все из-за того, что в местном пабе «У Флеку» 110 лет назад студенты из хорватского Сплита основали «Хайдук».

И они это сделали — посмотрели игру вместе с чешскими болельщиками.

Бухарест и Будапешт путают не в первый раз. А на ЧМ-2018 иностранцы постоянно терялись в российских городах

Источник: Reuters

Если французам станет легче, то они не первые, кто перепутал два города.

В 2012-м сразу около 400 фанатов «Атлетика» прилетели на финал Лиги Европы в Будапешт. Да, на этот раз матч был в Бухаресте! Они пытались исправить ошибку, но не успели добраться до Румынии вовремя. Кстати, в финале «Атлетик» играли с «Атлетико». После такого они не должны обижаться, когда кто-то путает два клуба.

На ЧМ-2018 названия российских городов стали настоящим квестом для иностранцев. Фанаты из Китая не смогли сесть на поезд в Волгограде, так как взяли билеты из Вологды. Через два часа болельщикам поменяли билеты и посадили на нужный поезд.

Гостям из Швейцарии так не повезло. Они собирались в Ростов-на-Дону, но по приезду почему-то не нашли свой отель. Оказалось, что на самом деле они оказались в Ростове из Ярославской области. Вслед за ними по такому же маршруту проследовали фанаты из Испании.

А два аргентинских болельщика вместо Нижнего Новгорода очутились в Великом Новгороде.

В еврокубках тоже нашлось место казусам. В 2019-м два фаната «Ливерпуля» вместо Генка приехали в Гент. Расстояние между бельгийскими городами больше 100 километров, поэтому англичане в итоге тоже смотрели игру Лиги чемпионов в одном из баров. Зато «Гент», узнав о ситуации фанатов, пригласил их на матч Лиги Европы с «Вольфсбургом», который состоялся на той же неделе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Французам повезло больше. У них впереди 1/8 со Швейцарией. И ехать никуда не надо! Вряд ли перед Евро они могли себе представить, что проведут 10 дней в Бухаресте.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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