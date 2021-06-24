Финляндия подводит итоги Евро-2020 в Петербурге. 80 человек заболели коронавирусом

Почти 80 случаев коронавируса, которые выявили при пересечении финской границы, приходятся на футбольных фанатов. Об этом 24 июня сообщает Yle.

Главный инфекционный врач приграничного Кюменлааксо Ристо Пиэтикяйнен указал, что 65 из 72 случаев заражения в регионе связаны с поездками на Евро-2020. Кроме того, 14 заболевших было выявлено при пересечении Нуйямаа во вторник и среду.

Основное беспокойство в Суоми теперь вызывают сотни болельщиков, которые проехали на родину без тестов. Им рекомендуется сидеть на карантине и самостоятельно пройти тестирование.