Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место. Как Украина

Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место.

В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины — первая команда всё выиграла, вторая выиграла всё, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так. Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома.



Вот видите, я и неправ, но отчасти и прав. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвёртая, а Украина третья, — это уже такой дополнительный показатель, — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.