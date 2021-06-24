Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место. Как Украина

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место. Как Украина

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

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Источник: Reuters

— Я говорил, что мне кажется, что в конце концов Россия и Украина покажут примерно одинаковый результат и закончат турнир примерно одинаково.

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Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место.

В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины — первая команда всё выиграла, вторая выиграла всё, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так. Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома.

Вот видите, я и неправ, но отчасти и прав. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвёртая, а Украина третья, — это уже такой дополнительный показатель, — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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