«Мы зачем-то поверили, что мы — футбольная страна»: почему российская сборная проиграла на Евро-2020
Чемпионат Европы просто не мог сложиться для нас
Чемпионат Европы просто не мог сложиться для нас
В колонке для Forbes Life она объясняет, почему каждый, кто имел к футболу хоть
— Наши проиграли. Не опять, а снова. «Маш, я тебе очень сочувствую». «Прими мои соболезнования», — такие сообщения я получала на следующий день после того, как наша сборная проиграла датчанам со счетом 1:4. А я не чувствовала ничего. Ну проиграли и проиграли, с кем не бывает. Уж с
Не смогли и сейчас — повторить успех, который был в 2018 году. После чемпионата мира мы
На чемпионате мира случилась сказка, сложились звезды — так бывает, вот только редко, очень редко. У футболистов была бешеная мотивация, они бежали вперед, к воротам соперников, при первой же возможности. Черчесов принимал решения, заряжал, орал как мог, как настоящий полководец — взять противника, сокрушить его.
Вот только с того лета прошло три года — три таких сложных года. Я знаю, что большинство болельщиков не смотрят отборочные и товарищеские матчи — их интересуют только крупные турниры, только победы, здесь и сейчас. И многие воспринимают эту сборную как команду, которой уже нет. Акинфеев? Нет его больше в сборной — после чемпионата мира Игорь решил, что в его возрасте ему хватит выступлений за московский ЦСКА. Василий Березуцкий закончил карьеру и стал хорошим тренером. Юрию Жиркову исполнилось 37 (он, кстати, играл в первом матче на этом Евро, но потом травмировался и поехал домой). Федора Смолова и Александра Кокорина Черчесов в сборную в этот раз не вызвал. Да, в той сборной было больше звезд, а в этой — только Дзюба. Хотя для меня Георгий Джикия, Леша Миранчук, Саша Головин, Марио Фернандес тоже звезды. Это очень талантливые, умные и крутые футболисты. Но вся страна сейчас надеялась на Дзюбу — и в
Давайте попытаемся понять, в какой. После чемпионата мира и до старта Евро наша команда сыграла 29 матчей. Печальная статистика началась примерно с осени прошлого года: мы стали проигрывать и играть вничью с довольно слабыми командами (ничья с Турцией — это ок, ничья с Молдавией — совсем не ок). Тем не менее на Евро мы отобрались. Но надо учесть, что раньше на чемпионате Европы играли только 16 команд, а с этого года играют 24. Отбираться стало немного легче. Отобрались ли бы мы при старой системе отбора? Думаю, что нет.
Все эти три года мы жили воспоминаниями, оставшимися с Чемпионата мира. Всеми этими эмоциями, гудящей Тверской. Думали: сейчас начнется Евро — и там мы тоже сможем. Тем более, что снова будем играть дома, болельщики помогут. Вот только так это не работает. На одних эмоциях в футболе далеко не уедешь — гол забить можно, но выиграть целый матч, пройти в
Многие болельщики после провального матча с Данией и вылета нашей сборной с Евро принялись считать. И ладно бы считать ТТД (технико-тактические действия), но нет — считать деньги. Писали, что у Черчесова зарплата самая большая из всех тренеров в нашей группе — €2,5 млн. Роман Зобнин отдал неудачный пас назад, после которого нам забили второй гол — а ведь человек получает в год €2,5 млн! Но прежде, чем считать чужие деньги, надо помнить, что Черчесов не сам назначал себе зарплату, а Зобнин не виноват, что в нашем футболе крутятся такие деньги. Крутятся — и хорошо. Вернее, не очень, но это совсем другая история.
Эта же история о том, что в нашем чемпионате до сих пор действует лимит на легионеров, убивающий здоровую конкуренцию, что у футболистов нет мотивации ехать в Европу (здесь просто больше платят), что мы
Автор: Мария Командная
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