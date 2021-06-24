«Мы зачем-то поверили, что мы — футбольная страна»: почему российская сборная проиграла на Евро-2020

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий

В колонке для Forbes Life она объясняет, почему каждый, кто имел к футболу хоть какое-то отношение, говорил об этом еще до старта турнира. И почему повторить сказку Чемпионата мира 2018 не удалось.

— Наши проиграли. Не опять, а снова. «Маш, я тебе очень сочувствую». «Прими мои соболезнования», — такие сообщения я получала на следующий день после того, как наша сборная проиграла датчанам со счетом 1:4. А я не чувствовала ничего. Ну проиграли и проиграли, с кем не бывает. Уж с нашей-то сборной такое происходит довольно часто. Но меньше всего мне хотелось бы ругать ее, вспоминать монолог из фильма «Изображая жертву» и сетовать на то, что 11 миллионеров ходили пешком по полю.

Во-первых, не ходили. Во-вторых, лучше всего мое отношение ко всему происходящему уже давно описывает легендарная фраза Андрея Аршавина, сказанная депутату Антону Белякову после проигранного грекам матча на Евро-2012: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Вот так и в этот раз: кто ждал побед — разочаровался, а кто не ждал ничего — выключил телевизор и пошел спать. Ситуация-то в 2012-м была очень похожа на ту, что мы имеем сейчас. Это был следующий чемпионат Европы после того, как наша сборная прыгнула выше головы: в 2008 году мы в четвертьфинале обыграли голландцев, завоевали бронзовые медали на Евро и решили, что умеем играть в футбол. Правда, после этого мы пропустили чемпионат мира (проиграли стыковые матчи Словении, футболисты плакали в самолете по дороге домой, а Гус Хиддинк ушел из сборной), но казалось, что на Евро мы сможем повторить успех четырехлетней давности. Не смогли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae7e4156da27604bd2c2" data-vnd="ae7e4156da27604bd2c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae7e4156da27604bd2c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После чемпионата мира мы зачем-то поверили, что мы футбольная страна, что у нас просто россыпь талантливых игроков.

Не смогли и сейчас — повторить успех, который был в 2018 году. После чемпионата мира мы отчего-то поверили, что все изменилось: что мы футбольная страна, что мы действительно умеем играть в футбол, что у нас просто россыпь (слово, которое так любят мои коллеги из спорта) талантливых игроков, что теперь-то все точно будет по-другому. Не будет.

На чемпионате мира случилась сказка, сложились звезды — так бывает, вот только редко, очень редко. У футболистов была бешеная мотивация, они бежали вперед, к воротам соперников, при первой же возможности. Черчесов принимал решения, заряжал, орал как мог, как настоящий полководец — взять противника, сокрушить его.

Читайте также Украина сравнялась с Россией: чья футбольная сборная успешнее

Вот только с того лета прошло три года — три таких сложных года. Я знаю, что большинство болельщиков не смотрят отборочные и товарищеские матчи — их интересуют только крупные турниры, только победы, здесь и сейчас. И многие воспринимают эту сборную как команду, которой уже нет. Акинфеев? Нет его больше в сборной — после чемпионата мира Игорь решил, что в его возрасте ему хватит выступлений за московский ЦСКА. Василий Березуцкий закончил карьеру и стал хорошим тренером. Юрию Жиркову исполнилось 37 (он, кстати, играл в первом матче на этом Евро, но потом травмировался и поехал домой). Федора Смолова и Александра Кокорина Черчесов в сборную в этот раз не вызвал. Да, в той сборной было больше звезд, а в этой — только Дзюба. Хотя для меня Георгий Джикия, Леша Миранчук, Саша Головин, Марио Фернандес тоже звезды. Это очень талантливые, умные и крутые футболисты. Но вся страна сейчас надеялась на Дзюбу — и в какой-то момент что-то пошло не так.

Раньше на чемпионате Европы играли только 16 команд, а с этого года играют 24. Отобрались ли бы мы при старой системе отбора? Думаю, что нет.

Давайте попытаемся понять, в какой. После чемпионата мира и до старта Евро наша команда сыграла 29 матчей. Печальная статистика началась примерно с осени прошлого года: мы стали проигрывать и играть вничью с довольно слабыми командами (ничья с Турцией — это ок, ничья с Молдавией — совсем не ок). Тем не менее на Евро мы отобрались. Но надо учесть, что раньше на чемпионате Европы играли только 16 команд, а с этого года играют 24. Отбираться стало немного легче. Отобрались ли бы мы при старой системе отбора? Думаю, что нет.

Все эти три года мы жили воспоминаниями, оставшимися с Чемпионата мира. Всеми этими эмоциями, гудящей Тверской. Думали: сейчас начнется Евро — и там мы тоже сможем. Тем более, что снова будем играть дома, болельщики помогут. Вот только так это не работает. На одних эмоциях в футболе далеко не уедешь — гол забить можно, но выиграть целый матч, пройти в плей-офф — нет, это невозможно. Нужны правильные футболисты с навыками, командная игра, жизнеспособная тактика — и чуточку везения. Но спорт — это не про везение, это про тяжелый ежедневный труд.

Многие болельщики после провального матча с Данией и вылета нашей сборной с Евро принялись считать. И ладно бы считать ТТД (технико-тактические действия), но нет — считать деньги. Писали, что у Черчесова зарплата самая большая из всех тренеров в нашей группе — €2,5 млн. Роман Зобнин отдал неудачный пас назад, после которого нам забили второй гол — а ведь человек получает в год €2,5 млн! Но прежде, чем считать чужие деньги, надо помнить, что Черчесов не сам назначал себе зарплату, а Зобнин не виноват, что в нашем футболе крутятся такие деньги. Крутятся — и хорошо. Вернее, не очень, но это совсем другая история.

Очень хотелось, чтобы футбольная сказка 2018 года повторилась. Но, как любят говорить психотерапевты, счастливый человек живет настоящим, а несчастный — прошлым.

Эта же история о том, что в нашем чемпионате до сих пор действует лимит на легионеров, убивающий здоровую конкуренцию, что у футболистов нет мотивации ехать в Европу (здесь просто больше платят), что мы по-прежнему теряем очень много талантливых игроков при переходе из юношеского футбола во взрослый. Этот список можно продолжать, но, кажется, мы здесь собрались не для этого, а для того, чтобы понять, что чемпионат Европы просто не мог сложиться для нас по-другому. И почти каждый, кто имел к футболу хоть какое-то отношение, говорил об этом до старта турнира. Говорил аккуратно, осторожно, тихо. Почему? Наверное, потому что очень хотелось, чтобы футбольная сказка 2018 года повторилась. Но, как любят говорить психотерапевты, счастливый человек живет настоящим, а несчастный — прошлым. Футбольная сказка, случившаяся на чемпионате мира, больше не повторится, а жить прошлым, не смотреть в будущее и ничего не менять за три года — это большая ошибка. И кажется, на этом турнире мы все ее допустили.

Автор: Мария Командная