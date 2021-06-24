Артём Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020
Нападающий сборной России Артём Дзюба отметился статистическим достижением на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Нападающий сборной России Артём Дзюба отметился статистическим достижением на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Как сообщает Opta, капитан национальной команды стал лидером этой стадии турнира по выигранным верховым единоборствам. За три тура он 25 раз превосходил соперников в этом показателе — на пять раз больше ближайших преследователей.
Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в
В ходе группового этапа Евро сборная России дважды поразила ворота соперников. Один гол забил Алексей Миранчук, второй — Дзюба, реализовав пенальти.