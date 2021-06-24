Василий Уткин поставил Венгрию в пример России после группового этапа Евро-2020

«Мы слышали много комментариев по поводу вылета сборной России с Евро. Самый актуальный вопрос, конечно же: будет ли у сборной новый главный тренер после такого тотального провала? И самая главная мысль: ну хорошо, тренера-то мы заменим, но ведь у нас нет других игроков. Друзья мои, в Будапеште играла сборная Венгрии, которая была в группе смерти. Которая до 85-й минуты с некоторыми атакующими шансами билась с Португалией. Которая сыграла вничью с чемпионами мира французами. И которая потом поехала в Мюнхен к Германии и два раза вела в счёте. Венгрия, кстати говоря, не привезла на чемпионат своего единственного по-настоящемуя европейски талантливого футболиста — Собослаи. Который травмирован.



Как мы сыграли с Венгрией в Лиге наций, напомнить? Мы их обыграли. И что? Мы будем говорить об игроках, которых нам не хватает? О том, что не уродились? Может, не воспитали? Не подготовили? Может, ещё раз про детский футбол, потряхивая седой головой, поговорим? Да нет, друзья мои. Футбол не сумма игроков. Эти прекрасные мадьяры показали, как надо и как можно. Они слабее нас по подбору игроков. Их тренера итальянца наши люди, которые отвечают за это, даже побрезговали бы пригласить. Итальянца из Венгрии с той зарплатой, которую он посчитает за счастье и за которую горд работать на чужую страну», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.