Роналду поблагодарил Даеи за поздравление с рекордом: «Испытываю гордость от столь теплых слов от кумира»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил
Накануне в матче Евро-2020 против Франции (2:2) 36-летний португалец забил свои 108-й и 109-й голы за национальную команду и повторил достижение Даеи, который в период с 1993 по 2006 год также забил 109 мячей за Иран.
В своем поздравлении Даеи отметил, что для него честь, что рекорд по голам будет принадлежать Роналду.
«Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от столь теплых слов от такого кумира, как вы. Спасибо, Али Даеи», — написал Роналду в инстаграме.