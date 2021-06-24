Главные разочарования Евро-2020, кто провалил групповой турнир: Зинченко, Крыховяк, Кейн и другие
У большинства из них ещё есть возможность исправиться.
У большинства из них ещё есть возможность исправиться.
Групповой этап Евро подошёл к концу, все участники 1/8 финала известны. Но не все на этой стадии оправдали высокие ожидания. Мы составили топ главных разочарований этапа. Игроков сборной России в список решили не включать — с ними и так всё понятно.
Форвард и капитан сборной Англии пока проваливает турнир. Он малозаметен в атаке, почти не имеет моментов, плохо открывается. За весь групповой этап у Кейна всего один удар в створ. И это в матчах с Хорватией, Чехией и Шотландией. Эксперты на английском ТВ и фанаты неистово критикуют своего капитана. Но, возможно, Харри оставил свои голы на
Ещё один
Фернандеш провёл сумасшедший сезон за «Манчестер Юнайтед». В Португалии надеялись, что на Евро он будет тащить команду наравне с Роналду. Но пока Бруну проваливает турнир по всем статьям. В матче с Францией он вообще остался на скамейке запасных. Фернандеш совершенно не обостряет, ошибается в простых ситуациях и растворяется на поле. Если он не хочет попасть в антитоп всего турнира, пора уже просыпаться. Фернандеш в своём лучшем состоянии точно пригодится португальцам в матче с Бельгией.
Главная звезда Украины на этом Евро тоже не блещет. Бросается в глаза, что Зинченко очень часто ошибается. К примеру, голландцы именно
В отличие от всех перечисленных выше, у лидера «Локомотива» уже не будет шанса исправиться. Польша вылетела из турнира. И Крыховяк один из главных виновников этого. В первом матче против Словакии он глупо удалился при счёте 1:1, когда Польша перехватила инициативу. Именно этих очков полякам и не хватило для выхода из группы. В матче со Швецией Крыховяк тоже не показал ничего выдающегося.
Главный игрок турецкой сборной провалился, как и вся команда. Турция — главная катастрофа этого Евро. Ноль очков, убогая игра и абсолютное отсутствие команды на поле. Чалханоглу как лидер Турции, безусловно, виноват в этом. Хакан провёл ужасный турнир — зато по ходу группового этапа подписал контракт с «Интером».