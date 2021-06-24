Четвертьфинал Евро-2020 в Петербурге пройдет при 50-процентной заполняемости

«Абсолютно все в порядке, я призываю коллег не переживать и не прислушиваться к каким-то странным сообщениям, которые до нас долетают. У нас есть все заверения со стороны наших коллег из УЕФА в том, что конфигурация турнира не изменится и все будет так, как было запланировано. На каком-то этапе кто-то кого-то неправильно понял, и это дало почву для слухов [об отмене матча в Петербурге из-за усиления противоэпидемических ограничений], но я вас уверяю, что все абсолютно по плану, мы готовимся к четвертьфиналу, никто ни у кого ничего не забирает и не меняет, тем более делать это довольно поздно», — заключил он.