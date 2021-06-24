Худший показатель на Евро-2020: как офсайд стал проблемой Дзюбы

В списке наибольших попаданий в офсайд «лидером» стал капитан сборной России Артем Дзюба: за три матча на континентальном первенстве он попадал в положение «вне игры» семь раз. По четыре раза оказывались в офсайде Ромелу Лукаку (Бельгия), Бурак Йылмаз (Турция) и Марио Гавранович (Швейцария).