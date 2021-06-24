Оценка сборной от Минспорта: результат — неудовлетворительный, ответственность — на тренере

Об успешной организации Евро

— Хочу выразить признательность правительству Санкт-Петербурга, администрации города за командную работу. Люди соблюдают все требования Роспотребнадзора, антиковидные меры. Здоровье спортсменов, организаторов, гостей остается главной ценностью. Со стороны правительства были выполнены все гарантии, которые были в заявочной книге. Это касается как организационных аспектов, так и финансовых. На проведение чемпионата было выделено 2,5 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволили более чем 170 тысячам человек приобщиться к футбольному празднику в фан-зонах, порядка 110 тысяч посетили стадион. Рекорд был установлен на матче между Россией и Бельгией — более 26 тысяч.

О фан-зонах

— Мы были вынуждены усилить антиковидные меры, был сокращен доступ в фан-зону в Петербурге, а в Москве ее пришлось закрыть. Но негативных настроений со стороны людей это не вызвало. Гости из-за рубежа тоже отнеслись с пониманием. Хорошо себя зарекомендовала система Fan-ID — 130 тысяч заявок поступило, 90 тысяч — от граждан Российской Федерации.

О квоте на четвертьфинал

— Уверен, что матч четвертьфинала тоже пройдет отлично. Стадион будет заполнен на 50 процентов. К сожалению, это тот критерий, который мы не можем увеличить. Но те люди, которые попадут на стадион, получат громадное удовольствие.

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О сборной России

— Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые ставило перед сборной Министерство спорта и Российский футбольный союз, не выполнены. О конкретных причинах и последствиях мы проведем встречу с РФС, попросим высказаться специалистов в области футбола. Уверен, что нужно совершенствовать систему управления футбола. У нас разрозненно развиваются детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд. Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов подготовки футболистов.

О Черчесове

— Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. И, как сказал Станислав Саламович Черчесов, ответственность с тренера никто не снимал. Но горячечных решений нельзя принимать. Впереди у нас матчи отборочного турнира чемпионата мира. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии развития как футбола, так и игровых видов спорта.

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О лимите

— Лимит станет одним из предметов обсуждения с РФС. Уверен, мы примем адекватное решение.

Об организации

— Бесспорно, турнир удался. Несмотря на все ограничения, команды демонстрируют прекрасный футбол. Есть гол с самой дальней дистанции, один из самых быстрых голов в истории Евро, Криштиану Роналду побил рекорд Платини. Футбол яркий, зажигательный. Не сомневаюсь, что нас ждет яркий четвертьфинал в Санкт-Петербурге. Не скрою, мы испытывали определенные беспокойства, но все прошло хорошо. Прекрасно сработала билетная система, у нас нет нареканий. Прекрасно справилось поле, хотя беспокойство было. Продолжаем регулярно тестировать всех, кто работает на стадионе.

Об угрозе переноса матча четвертьфинала из Петербурга

— Абсолютно все в порядке. Я призываю коллег не переживать, не поддаваться и не прислушиваться к странным сообщениям, которые долетают до вас. У нас есть заверения со стороны коллег из УЕФА, что все будет так, как запланировано. Кто-то неправильно понял, и это дало почву для слухов. Никто ничего не забирает, тем более делать это поздно.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин | Источник: РИА "Новости"

О газоне

— О поле заботятся специалисты «Зенита». Со стороны УЕФА приезжала техническая группа и оценивала качество всех газонов, в том числе тренировочных — «Петровский», «Турбостроитель», две тренировочные базы, на которых проживали сборные Словакии и Финляндии. Инспекция проводилась УЕФА, но всю подготовку вели наши специалисты.

О Дворцовой площади