Оценка сборной от Минспорта: результат — неудовлетворительный, ответственность — на тренере
Министр спорта России Олег Матыцин и генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в
Министр спорта России Олег Матыцин и генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в
— Хочу выразить признательность правительству
— Мы были вынуждены усилить антиковидные меры, был сокращен доступ в
— Уверен, что матч четвертьфинала тоже пройдет отлично. Стадион будет заполнен на 50 процентов. К сожалению, это тот критерий, который мы не можем увеличить. Но те люди, которые попадут на стадион, получат громадное удовольствие.
— Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые ставило перед сборной Министерство спорта и Российский футбольный союз, не выполнены. О конкретных причинах и последствиях мы проведем встречу с РФС, попросим высказаться специалистов в области футбола. Уверен, что нужно совершенствовать систему управления футбола. У нас разрозненно развиваются
— Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. И, как сказал Станислав Саламович Черчесов, ответственность с тренера никто не снимал. Но горячечных решений нельзя принимать. Впереди у нас матчи отборочного турнира чемпионата мира. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии развития как футбола, так и игровых видов спорта.
— Лимит станет одним из предметов обсуждения с РФС. Уверен, мы примем адекватное решение.
— Бесспорно, турнир удался. Несмотря на все ограничения, команды демонстрируют прекрасный футбол. Есть гол с самой дальней дистанции, один из самых быстрых голов в истории Евро, Криштиану Роналду побил рекорд Платини. Футбол яркий, зажигательный. Не сомневаюсь, что нас ждет яркий четвертьфинал в
— Абсолютно все в порядке. Я призываю коллег не переживать, не поддаваться и не прислушиваться к странным сообщениям, которые долетают до вас. У нас есть заверения со стороны коллег из УЕФА, что все будет так, как запланировано.
— О поле заботятся специалисты «Зенита». Со стороны УЕФА приезжала техническая группа и оценивала качество всех газонов, в том числе тренировочных — «Петровский», «Турбостроитель», две тренировочные базы, на которых проживали сборные Словакии и Финляндии. Инспекция проводилась УЕФА, но всю подготовку вели наши специалисты.
— Зона публичного просмотра на Дворцовой площади будет существовать в соответствии с планом, заранее утвержденным, — отметил