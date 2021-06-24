7 главных неожиданностей группового этапа Евро-2020
Привозы сборной России, ужасная Турция и парашютист на поле.
Привозы сборной России, ужасная Турция и парашютист на поле.
Продолжаем поводить итоги группового этапа Евро-2020. Ранее мы вспоминали 7 главных событий первой части турнира.
А теперь расскажем о самых интересных неожиданностях.
После шикарного выступления в отборе команда Гюнеша отправилась на Евро в статусе теневого фаворита. На чемпионате Турция оказалась 8-й самой «дорогой» командой — Transfermarkt оценил турецкий состав аж в 325 млн евро. Поэтому турецкие болельщики были вправе ждать достойного выступления команды. Тем не менее турки не оправдали даже самых скромных надежд. В 3 матчах они набрали 0 очков, забили лишь 1 мяч и пропустили 8 голов. При этом во всех играх команда смотрелась не просто блекло, а жалко. Итог — заслуженный вылет и негласный статус главного позорища турнира.
При Гарете Саутгейте сборная Англии всегда играла прагматично и не слишком ярко. Однако на этом евро англичане переплюнули сами себя. Удивительно, но во время матчей самой дорогой команды Евро-2020 можно было легко уснуть. За три игры Англия не пропустила ни одного гола и забила всего дважды. Только вдумайтесь, лишь два гола потребовалось команде Саутгейта, чтобы выйти с первого места из своей группы. Разумеется, это рекорд! Теперь английская сборная -самая нерезультативная команда в истории, выигравшая свою группу на Евро.
В отличие от Англии и Турции, Венгрия удивила в положительном ключе. Команда Росси считалась жертвой в «группе смерти» с Германией, Францией и Португалией. Однако каждому из соперников венгры доставили неприятности и даже едва не вышвырнули из турнира немцев. После вылета футболисты исполнили гимн вместе с болельщиками и окончательно завладели сердцами нейтральных белильщиков. Такой страстной и боевой Венгрии очень будет не хватать во время
Как известно, сборная России любит удивлять болельщиков. Однако такого огромного числа катастрофических привозов от команды Черчесова наверняка не ожидали даже опытные болельщики, успевшие повидать всякого. Все началось с неудачной обработки Семенова и ошибки Шунина в игре с Бельгией, а закончилось чудовищным пасом Зобнина Поульсену в Дании. В итоге сборная России установила своеобразный рекорд этого Евро — по количеству ошибок, которые привели к голу. С чем связано это «достижение», похоже, не знает даже Станислав Черчесов.
Дензел Дюмфрис — главное открытие Евро-2020. Едва ли
Главная неожиданность этого Евро — статистика отраженных одиннадцатиметровых. За неделю до окончания матчей группового этапа лишь один из пяти пенальти был реализован — отличился Криштиану Роналду. Позже португалец забил еще два гола с одиннадцати метров и вместе с другими пенальтистами помог улучшить статистику. Теперь цифры такие: 8 реализованных пенальти из 14 (57%). Тем не менее даже этот результат далек от нормы в 65−80%, которую мы привыкли наблюдать в
Выбегающие на поле болельщики — привычное явление в футболе: только на нынешнем Евро стюарды поймали уже с десяток «бегунов». Но что на счет парашютистов? Такого, как на матче Франция — Германия, на крупных турнирах, пожалуй, еще не случалось. За несколько секунд до стартового свистка в чаше «Альянц Арены» приземлился парашютист из «Гринписа». Вскоре парня увели с поля, однако его появление точно стало одним из самых ярких впечатление того матча, да и, пожалуй, всего Евро.