Малафеев: Евро-2020 показал качество российского футбола в целом. Я бы не стал винить в поражении только игроков

«На первый взгляд группа была проходная, но футбольные реалии оказались другими. Мы обыгрываем тех, кто слабее нас, на равных бьемся с командами, которые соответствуют по силе, и, к сожалению, с трудом противостоим сборным уровня Бельгии. Увы.

В матче с Данией в первом тайме мы еще более-менее контролировали ситуацию и создавали моменты, но после второго забитого мяча в наши ворота датчане стали играть более раскрепощенно и продолжали давить. Это позволило им поймать нашу команду на контратаке, и в целом сборная Дании хорошо воспользовалась своими шансами. Датчане были сверхмотивированы, реализовали голевые моменты, которые не смогли реализовать в матчах против бельгийцев и финнов. К тому же догонять всегда тяжелее.

Не снимая ответственности с футболистов, я бы не стал винить в поражении только их. Команда адекватно оценила свою игру и прекрасно понимала, что нынешний результат — это то, на что они способны на данный момент. Евро-2020 показал качество российского футбола в целом.

Чтобы изменить ситуацию и развиваться, одних тренировок и финансирования недостаточно. Нужно работать в разных направлениях.

Повысить конкуренцию за попадание в сборную. В состав должны входить равноценные футболисты, которые могли бы создавать конкуренцию внутри команды на всех позициях. Повысить соревновательность РПЛ. Необходимо участвовать в еврокубках и в европейском футболе как можно чаще. Это будет мотивировать их на развитие, они начнут играть более уверенно и, самое главное, приобретут опыт игры в больших турнирах. Повысить зрелищность российского футбола и дать возможность развиваться талантливым игрокам и тренерам, а не только играть на результат.

Создавать условия для наших футболистов играть в зарубежных чемпионатах, где они смогут развиваться в рамках европейского футбола, раз в нашем чемпионате такое на данный момент невозможно.

В футболе всегда есть настоящее и будущее, всегда будет возможность реабилитироваться, выйти и показать другой результат. Наша сборная — это команда нашей страны, мы всегда будем болеть за наши клубы и за сборную.