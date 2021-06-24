Колосков назвал самую скучную сборную Евро-2020

«Я считаю, что если говорить применительно о фаворитах чемпионата, то у нас есть сильные команды Нидерландов и Франции — эти две сборные произвели на меня наилучшие впечатления. Выправляется команда Испании, которая показывают ту игру, к которой она стремилась. Также отмечу очень качественный футбол итальянцев, современный, быстрый, техничный, разнообразный. Сборная Германии не впечатлила, а Англия вообще показывает самый скучный футбол», — сказал Колосков.