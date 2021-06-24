Колосков назвал самую скучную сборную Евро-2020

Англичане в 1/8 финала ЕВРО-2020 встретятся с командой Германии. Матч пройдет 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Я считаю, что если говорить применительно о фаворитах чемпионата, то у нас есть сильные команды Нидерландов и Франции — эти две сборные произвели на меня наилучшие впечатления. Выправляется команда Испании, которая показывают ту игру, к которой она стремилась. Также отмечу очень качественный футбол итальянцев, современный, быстрый, техничный, разнообразный. Сборная Германии не впечатлила, а Англия вообще показывает самый скучный футбол», — сказал Колосков.
«Вечные перепасы на своей половине поля в течение пятидесяти минут, — выразился собеседник агентства об игре англичан. — Убежит иногда (Рахим) Стерлинг — забьют. Не убежит — не забьют. Мне кажется, Германия выиграет у них».