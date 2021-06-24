Свежая кровь. Как и за счет кого должна омолаживаться сборная России

За провалом сборной России на крупных турнирах каждый раз следует примерно одно и то же — люди требуют снять тренера, пересчитывают зарплаты игроков, а как-то даже доходило и до призыва разогнать сборную. В этом списке часто появляется требование омолодить команду, хотя в этот раз оно звучит не так громко. Так, например, произошло после чемпионата мира в Японии и Корее в 2002 году, когда выпроводили Онопко с Никифоровым, а со следующего отборочного цикла стали выходить на поле Игнашевич, Каряка, на ведущей роли оказался Кержаков. Тогда это был вполне естественный процесс. Есть в истории пример принудительного внедрения молодежи: шесть лет назад Фабио Капелло, утомленный спецификой российского футбола, будто бы назло критикам выпустил на важный отборочный матч с австрийцами 19-летнего защитника Чернова, который на тот момент не провел ни минуты в РПЛ.

Да, на Евро-2020 мы провалились, но острой необходимости в омоложении состава сейчас нет. Во-первых, по сути, этот процесс запущен уже во время ЧЕ, а во-вторых, фактически весь ближайший резерв из числа молодых попал в заявку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPRGWM7gLLR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPRGWM7gLLR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPRGWM7gLLR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После ухода Акинфеева сборная так и не получила однозначного первого номера. Пробовались разные варианты, и к Евро основным стал Шунин. Правда, всего на одну встречу с Бельгией, потом его сменил Сафонов. Решение поменять вратаря после первой игры выглядит странным: Шунин пользовался доверием (ради него Черчесов отказался от Гильерме, который провел сильную весну), а тут вдруг утратил это доверие после матча с первым номером рейтинга ФИФА. Три пропущенных мяча от «Красных дьяволов» при одной явной ошибке — сомнительный повод для того, чтобы так резко разочароваться в голкипере. У Черчесова об этом спрашивали по ходу ЧЕ, но тогда он ушел ответа («Мы же не с улицы вратаря взяли»). Евро для наших закончился, и хотелось бы услышать от тренера объяснение по данному вопросу.

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По такому же сценарию произошла рокировка Семенов — Дивеев в центре обороны. Еще в матче с бельгийцами из-за травмы выбыл Жирков — средний возраст команды понизился почти на четыре года. Вот, собственно, и омоложение. Причем в максимально боевых условиях. Если у Сафонова и Дивеева все сложится в сборной, то лет через пять в этом Евро можно будет увидеть что-то хорошее для России.

Не стоит забывать, что в обойме находилось еще несколько человек, поднявшихся в главную команду страны из молодежки. Это и Евгеньев (22 года), напарник Дивеева на Евро-2021 в Венгрии, и Захарян (18 лет) с Макаровым (23 года), которые здорово проявили себя в весенней части РПЛ. В обход молодежки в состав попал Мухин (19 лет), есть еще Мостовой (23 года), Фомин (24 года) и Соболев (24 года).

Другой вопрос — а какие вообще позиции нуждаются в свежей крови? Марио Фернандесу в этом году исполнится 31 год, но на данный момент это сильнейший исполнитель на своей позиции. И это при том, что под ним есть выдавший хороший сезон в «Зените» Караваев (26 лет). Место левого защитника сборной уже можно называть именем Жиркова. Как показывают последние годы, предвосхищать уход Юрия Валентиновича — дело неблагодарное, поэтому пока просто напомним о Самошникове, 23-летнем латерале «Рубина», который из-за травмы выпал из заявки на Евро.

Опорная зона? Зобнин и Оздоев провели неудачный турнир, но это не повод отказываться от того же спартаковца. Как бы то ни было, есть Фомин, которого Черчесов уже пробовал. По Мухину я бы говорил более осторожно: Максим на высоком уровне пока провел совсем немного, и нужно посмотреть, во что выльется его переход в ЦСКА.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP3ob9cjhW1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP3ob9cjhW1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP3ob9cjhW1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maxim Mukhin (@mukhin.m_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Атакующие полузащитники? Миранчуку и Головину — по 25 лет, самый расцвет. Мы ждали от них большего на Евро, но в любом случае эти двое останутся ключевыми игроками для России еще лет шесть-семь. Все-таки с яркими и креативными хавами у нас проблемы. Поэтому с особым вниманием последим за вторым сезоном во взрослом футболе в исполнении Захаряна, пропустившего Евро из-за болезни.

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Дзюба на ЧЕ не впечатлил, хотя и показал хорошую статистику в единоборствах. Почти во всех встречах хотелось, чтобы Соболев выходил пораньше. Что произойдет дальше с Артемом в сборной — отдельная тема для разговора. Но было бы очень странно, если бы на этом Евро ему поручили какая-то иную роль.

Говоря об омоложении, не станем забывать и об обновлении, что тоже является естественным процессом. Был, например, Бакаев. В прошлом сезоне у него не заладилось — Зелимхан плотно присел на скамейку в «Спартаке», и ни о какой национальной команде речи не шло. Зато в «Локомотиве» здорово начал проявлять себя Жемалетдинов, заслуживший место в заявке на турнир. Так что сборная — это про здесь и сейчас. По этому же принципу должны привлекаться и другие молодые ребята. Продолжит забивать за «Динамо» Тюкавин — не вопрос. Оживут в ЦСКА Обляков с Чаловым — добро пожаловать. Закрепится Игнатов в основе «Спартака» при Витории — почему нет?

И еще. Сборную часто упрекали в том, что она медленна, а омоложение часто предлагалось как средство решения. Увы, так это не работает. Скорость — проблема не возраста, а интенсивности и уровня нашего футбола в целом. Вот с этим беда, а не с отсутствием молодежи. Смена поколений идет своим чередом, тут все естественно и нормально.