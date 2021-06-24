Свежая кровь. Как и за счет кого должна омолаживаться сборная России

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
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Бельгия
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Дания
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3
Финляндия
33
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Россия
33
Группа A
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Италия
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Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
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Нидерланды
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Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
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Группа D
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Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
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Группа E
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Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Свежая кровь. Как и за счет кого должна омолаживаться сборная России

Если у Сафонова и Дивеева все сложится, то лет через пять в Евро-2020 можно будет увидеть что-то хорошее для нашей национальной команды.

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Источник: Спорт-Экспресс

За провалом сборной России на крупных турнирах каждый раз следует примерно одно и то же — люди требуют снять тренера, пересчитывают зарплаты игроков, а как-то даже доходило и до призыва разогнать сборную. В этом списке часто появляется требование омолодить команду, хотя в этот раз оно звучит не так громко. Так, например, произошло после чемпионата мира в Японии и Корее в 2002 году, когда выпроводили Онопко с Никифоровым, а со следующего отборочного цикла стали выходить на поле Игнашевич, Каряка, на ведущей роли оказался Кержаков. Тогда это был вполне естественный процесс. Есть в истории пример принудительного внедрения молодежи: шесть лет назад Фабио Капелло, утомленный спецификой российского футбола, будто бы назло критикам выпустил на важный отборочный матч с австрийцами 19-летнего защитника Чернова, который на тот момент не провел ни минуты в РПЛ.

Да, на Евро-2020 мы провалились, но острой необходимости в омоложении состава сейчас нет. Во-первых, по сути, этот процесс запущен уже во время ЧЕ, а во-вторых, фактически весь ближайший резерв из числа молодых попал в заявку.

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После ухода Акинфеева сборная так и не получила однозначного первого номера. Пробовались разные варианты, и к Евро основным стал Шунин. Правда, всего на одну встречу с Бельгией, потом его сменил Сафонов. Решение поменять вратаря после первой игры выглядит странным: Шунин пользовался доверием (ради него Черчесов отказался от Гильерме, который провел сильную весну), а тут вдруг утратил это доверие после матча с первым номером рейтинга ФИФА. Три пропущенных мяча от «Красных дьяволов» при одной явной ошибке — сомнительный повод для того, чтобы так резко разочароваться в голкипере. У Черчесова об этом спрашивали по ходу ЧЕ, но тогда он ушел ответа («Мы же не с улицы вратаря взяли»). Евро для наших закончился, и хотелось бы услышать от тренера объяснение по данному вопросу.

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По такому же сценарию произошла рокировка Семенов — Дивеев в центре обороны. Еще в матче с бельгийцами из-за травмы выбыл Жирков — средний возраст команды понизился почти на четыре года. Вот, собственно, и омоложение. Причем в максимально боевых условиях. Если у Сафонова и Дивеева все сложится в сборной, то лет через пять в этом Евро можно будет увидеть что-то хорошее для России.

Не стоит забывать, что в обойме находилось еще несколько человек, поднявшихся в главную команду страны из молодежки. Это и Евгеньев (22 года), напарник Дивеева на Евро-2021 в Венгрии, и Захарян (18 лет) с Макаровым (23 года), которые здорово проявили себя в весенней части РПЛ. В обход молодежки в состав попал Мухин (19 лет), есть еще Мостовой (23 года), Фомин (24 года) и Соболев (24 года).

Другой вопрос — а какие вообще позиции нуждаются в свежей крови? Марио Фернандесу в этом году исполнится 31 год, но на данный момент это сильнейший исполнитель на своей позиции. И это при том, что под ним есть выдавший хороший сезон в «Зените» Караваев (26 лет). Место левого защитника сборной уже можно называть именем Жиркова. Как показывают последние годы, предвосхищать уход Юрия Валентиновича — дело неблагодарное, поэтому пока просто напомним о Самошникове, 23-летнем латерале «Рубина», который из-за травмы выпал из заявки на Евро.

Опорная зона? Зобнин и Оздоев провели неудачный турнир, но это не повод отказываться от того же спартаковца. Как бы то ни было, есть Фомин, которого Черчесов уже пробовал. По Мухину я бы говорил более осторожно: Максим на высоком уровне пока провел совсем немного, и нужно посмотреть, во что выльется его переход в ЦСКА.

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Атакующие полузащитники? Миранчуку и Головину — по 25 лет, самый расцвет. Мы ждали от них большего на Евро, но в любом случае эти двое останутся ключевыми игроками для России еще лет шесть-семь. Все-таки с яркими и креативными хавами у нас проблемы. Поэтому с особым вниманием последим за вторым сезоном во взрослом футболе в исполнении Захаряна, пропустившего Евро из-за болезни.

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Дзюба на ЧЕ не впечатлил, хотя и показал хорошую статистику в единоборствах. Почти во всех встречах хотелось, чтобы Соболев выходил пораньше. Что произойдет дальше с Артемом в сборной — отдельная тема для разговора. Но было бы очень странно, если бы на этом Евро ему поручили какая-то иную роль.

Говоря об омоложении, не станем забывать и об обновлении, что тоже является естественным процессом. Был, например, Бакаев. В прошлом сезоне у него не заладилось — Зелимхан плотно присел на скамейку в «Спартаке», и ни о какой национальной команде речи не шло. Зато в «Локомотиве» здорово начал проявлять себя Жемалетдинов, заслуживший место в заявке на турнир. Так что сборная — это про здесь и сейчас. По этому же принципу должны привлекаться и другие молодые ребята. Продолжит забивать за «Динамо» Тюкавин — не вопрос. Оживут в ЦСКА Обляков с Чаловым — добро пожаловать. Закрепится Игнатов в основе «Спартака» при Витории — почему нет?

И еще. Сборную часто упрекали в том, что она медленна, а омоложение часто предлагалось как средство решения. Увы, так это не работает. Скорость — проблема не возраста, а интенсивности и уровня нашего футбола в целом. Вот с этим беда, а не с отсутствием молодежи. Смена поколений идет своим чередом, тут все естественно и нормально.

Олег Кошелев

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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