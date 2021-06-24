Дзюба круто боролся, а Головин — бегал. Было сложно, но нашли в игре России что-то хорошее

Россия в очередной раз провалилась на чемпионате Европы. Трудно найти хоть что-то положительное в игре нашей команды, но статистикам это удалось!

Дзюба отметился достижением на групповом этапе

Так, по подсчётам ресурса Opta, капитан нашей национальной команды завершил групповой турнир лидером по выигранным верховым единоборствам. За три игры Дзюба 25 раз превзошёл соперников в воздухе (из 45 возможных дуэлей) и на пять выигранных мини-дуэлей опередил ближайших преследователей.

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К тому же Дзюба стал первым игроком сборной России, которому удалось забить с пенальти на чемпионате континента. Последним из наших это делал на Евро-1992 Игорь Добровольский, но сделал это в футболке команды СНГ.

Гол в ворота сборной Дании с точки стал для Дзюбы 30-м за Россию. Артём догнал Александра Кержакова и делит с ним первое место в историческом списке бомбардиров нашей национальной команды. У нынешнего нападающего «Зенита» на 30 голов ушло 55 матчей, тогда как у бывшего — 90.

Также Дзюба на групповом этапе стал лидером среди всех игроков чемпионата Европы по количеству попаданий в офсайд. Артём залезал в положение «вне игры» семь раз.

А вот Александр Головин стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по преодолённой дистанции. Российский полузащитник пробежал 36 км и обошёл по этому показателю полузащитника Чехии Томаша Соучека (35,1) и хавбека Венгрии Адама Надя (34,8). Также позади Головина остались немец Йозуа Киммих (33,7 км), австриец Марсель Забитцер (33,7 км) и чех Владимир Цоуфал (33,6 км).

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А чем отметилась вся сборная России?

Здесь всё очень грустно. Наша национальная команда стала лидером группового этапа Евро-2020 по количеству результативных ошибок — 3. Семёнов и Шунин подарили голы сборной Бельгии (0:3), а Зобнин допустил осечку в матче с Данией (1:4).

К тому же Россия повторила свой худший результат по забитым мячам в финальных стадиях чемпионатов Европы, отметившись голом Миранчука и реализованным пенальти Дзюбы. Столько же голов наша сборная забила на Евро-2004 и Евро-2016. В Португалии ворота соперников поразили Дмитрий Кириченко и Дмитрий Булыкин, а во Франции — Василий Березуцкий и Денис Глушаков.