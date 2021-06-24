Дзюба круто боролся, а Головин — бегал. Было сложно, но нашли в игре России что-то хорошее

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба круто боролся, а Головин — бегал. Было сложно, но нашли в игре России что-то хорошее

И да, если кого-то это утешит, наши — лучшие среди вылетевших.

Наверх

Россия в очередной раз провалилась на чемпионате Европы. Трудно найти хоть что-то положительное в игре нашей команды, но статистикам это удалось!

Дзюба отметился достижением на групповом этапе

Так, по подсчётам ресурса Opta, капитан нашей национальной команды завершил групповой турнир лидером по выигранным верховым единоборствам. За три игры Дзюба 25 раз превзошёл соперников в воздухе (из 45 возможных дуэлей) и на пять выигранных мини-дуэлей опередил ближайших преследователей.

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К тому же Дзюба стал первым игроком сборной России, которому удалось забить с пенальти на чемпионате континента. Последним из наших это делал на Евро-1992 Игорь Добровольский, но сделал это в футболке команды СНГ.

Гол в ворота сборной Дании с точки стал для Дзюбы 30-м за Россию. Артём догнал Александра Кержакова и делит с ним первое место в историческом списке бомбардиров нашей национальной команды. У нынешнего нападающего «Зенита» на 30 голов ушло 55 матчей, тогда как у бывшего — 90.

Также Дзюба на групповом этапе стал лидером среди всех игроков чемпионата Европы по количеству попаданий в офсайд. Артём залезал в положение «вне игры» семь раз.

А вот Александр Головин стал лучшим на групповом этапе Евро-2020 по преодолённой дистанции. Российский полузащитник пробежал 36 км и обошёл по этому показателю полузащитника Чехии Томаша Соучека (35,1) и хавбека Венгрии Адама Надя (34,8). Также позади Головина остались немец Йозуа Киммих (33,7 км), австриец Марсель Забитцер (33,7 км) и чех Владимир Цоуфал (33,6 км).

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А чем отметилась вся сборная России?

Здесь всё очень грустно. Наша национальная команда стала лидером группового этапа Евро-2020 по количеству результативных ошибок — 3. Семёнов и Шунин подарили голы сборной Бельгии (0:3), а Зобнин допустил осечку в матче с Данией (1:4).

К тому же Россия повторила свой худший результат по забитым мячам в финальных стадиях чемпионатов Европы, отметившись голом Миранчука и реализованным пенальти Дзюбы. Столько же голов наша сборная забила на Евро-2004 и Евро-2016. В Португалии ворота соперников поразили Дмитрий Кириченко и Дмитрий Булыкин, а во Франции — Василий Березуцкий и Денис Глушаков.

Сборная России завершила Евро-2020 с худшим показателем разницы забитых и пропущенных мячей (-5). До сих пор худшими были выступления на Евро-1996 (-4) и Евро-2016 (-4). Зато наши оказались лучшими среди команд, занявших четвёртые места. Так себе повод для радости, а других, извините, нет.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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