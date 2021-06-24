Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя

Саша провёл хороший турнир, несмотря на отсутствие полезных действий.

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Источник: Чемпионат.com

Евро для сборной России закончился. Как обычно после громких вылетов люди ищут главных виновников. Очень сильно достаётся Зобнину за его привоз в матче с Данией. Черчесов и Дзюба уже давно под гнётом общественности, а некоторые говорят о Головине. Мол, не тащил человек: от него ждали больше всего, а он ничего не показал. Но это абсолютный бред.

Начнём с последних данных, которые стали известны по окончании группового этапа. Согласно им, за весь этап никто из игроков не пробежал больше Головина — 36 км. Саша с отрывом лидер по этому показателю.

Второй момент. Головин возглавляет список игроков с наибольшим количеством ожидаемой угрозы от передач, набранной в одном отдельном матче Евро.

  • Александр Головин (с Финляндией) 0.69 xT (68%)
  • Марсель Забитцер (с Македонией) 0.62 xT (19%)
  • Эндрю Робертсон (с Чехией) 0.53 xT (87%)
  • Гарет Бэйл (с Турцией) 0.51 xT (0%)
  • Бруну Фернандеш (с Венгрией) 0.5 xT (73%)
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Вообще, наблюдая за игрой Головина на этом турнире, не покидало ощущение, что по скорости и уровню мышления он на две головы выше почти всех в нашей сборной. Только Миранчук способен приблизиться к полузащитнику «Монако». Никто в команде не обращается так легко с мячом и не находит такие варианты передач, которые пытался находить Саша во всех трёх играх.

Головина ругают за упущенный момент в матче с Данией, но он, во-первых, сам его себе создал. А во-вторых, извинился за него после игры, хотя вообще не должен был этого делать. На полузащитника во время послематчевого интервью было больно смотреть: «Мы пытались всеми силами пойти вперёд, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили ещё. Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить. Сложно сейчас об этом говорить», — сказал Головин. Игроку действительно было стыдно после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но россиянину точно не надо брать вину на себя. Да, этот момент многое бы изменил. Но без Головина этого момента и не было бы. А помешало Саше то, что является его единственным, но весомым недостатком. У Головина есть всё, чтобы быть по-настоящему топовым футболистом. Ему лишь осталось избавиться от футбольного перфекционизма и желания всё доводить до идеального момента. Именно поэтому он улучшал позицию в моменте против Дании, а не бил сразу. Если Александр переборет в себе это, то будет играть в топ-клубе. А лидером сборной он является уже давно. Головин не перестанет им быть даже после такого Евро. Он провёл хороший турнир и точно не заслужил большого количества критики. И очень жалко, что сейчас находятся те, кто обрушивается на него с ней.

Андрей Панков

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
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СССР
3
Венгрия
Венгрия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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