Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя
Саша провёл хороший турнир, несмотря на отсутствие полезных действий.
Саша провёл хороший турнир, несмотря на отсутствие полезных действий.
Евро для сборной России закончился. Как обычно после громких вылетов люди ищут главных виновников. Очень сильно достаётся Зобнину за его привоз в матче с Данией. Черчесов и Дзюба уже давно под гнётом общественности, а некоторые говорят о Головине. Мол, не тащил человек: от него ждали больше всего, а он ничего не показал. Но это абсолютный бред.
Начнём с последних данных, которые стали известны по окончании группового этапа. Согласно им, за весь этап никто из игроков не пробежал больше Головина — 36 км. Саша с отрывом лидер по этому показателю.
Второй момент. Головин возглавляет список игроков с наибольшим количеством ожидаемой угрозы от передач, набранной в одном отдельном матче Евро.
Вообще, наблюдая за игрой Головина на этом турнире, не покидало ощущение, что по скорости и уровню мышления он на две головы выше почти всех в нашей сборной. Только Миранчук способен приблизиться к полузащитнику «Монако». Никто в команде не обращается так легко с мячом и не находит такие варианты передач, которые пытался находить Саша во всех трёх играх.
Головина ругают за упущенный момент в матче с Данией, но он,
Но россиянину точно не надо брать вину на себя. Да, этот момент многое бы изменил. Но без Головина этого момента и не было бы. А помешало Саше то, что является его единственным, но весомым недостатком. У Головина есть всё, чтобы быть
Андрей Панков