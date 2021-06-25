Вейналдум сыграет с Чехией с повязкой в поддержку ЛГБТ и может увести команду с поля в случае оскорблений

Отношение Венгрии к ЛГБТ в последнее время подвергается критике, и многие задаются вопросом, почему УЕФА закрывает на это глаза. В стране недавно был принят закон, запрещающий обсуждение гомосексуализма и смены пола в школах, и многие футболисты используют свой статус для критики этого шага.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 19:00 Нидерланды - Чехия -

СМИ писали о том, что и Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе стали жертвами гомофобных и расистских оскорблений во время матча между сборными Португалии и Франции (2:2) в Будапеште 23 июня.

«Такая повязка многое значит, потому что мы выступаем за разнообразие. Одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый волен быть самим собой.

По нашему мнению, [право людей быть самими собой] было нарушено. У нас, игроков, есть подиум, чтобы делать все, что в наших силах, чтобы помочь.