«Черчесов сам уйдет, если почувствует, что не может приносить пользу. Он очень принципиальный». Варга о тренере России

— Являетесь ли вы агентом Станислава Черчесова официально?

— В свое время Черчесов дал нам задание представлять его в Англии. Мы с ним общаемся. Я всегда подчеркиваю, что это нужно спрашивать у клиента. Я уже 24 года представляю Сергея Реброва, но когда мне задают вопрос, являюсь ли я его представителем, отвечаю, что лучше спрашивать его самого.

Это его право — говорить, кому он доверяет представлять его. Если он выберет другого человека, у меня к нему отношение не изменится. Это должно быть свободное решение человека. Станислав мне доверяет, это очень приятно.

— После Евро болельщики разделились во мнениях. Одни за отставку Станислава Черчесова, другие — против. Как сам он это ощущает?