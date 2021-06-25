«Черчесов сам уйдет, если почувствует, что не может приносить пользу. Он очень принципиальный». Варга о тренере России
Агент Шандор Варга прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Агент Шандор Варга прокомментировал будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
— Являетесь ли вы агентом Станислава Черчесова официально?
— В свое время Черчесов дал нам задание представлять его в Англии. Мы с ним общаемся. Я всегда подчеркиваю, что это нужно спрашивать у клиента. Я уже 24 года представляю Сергея Реброва, но когда мне задают вопрос, являюсь ли я его представителем, отвечаю, что лучше спрашивать его самого.
Это его право — говорить, кому он доверяет представлять его. Если он выберет другого человека, у меня к нему отношение не изменится. Это должно быть свободное решение человека. Станислав мне доверяет, это очень приятно.
— После Евро болельщики разделились во мнениях. Одни за отставку Станислава Черчесова, другие — против. Как сам он это ощущает?
— Я знаю его очень давно, с 16 лет. Это очень принципиальный человек. Если почувствует, что не может приносить пользу, он сам уйдет, это сто процентов. Конечно, зрители имеют право на эмоции, на критику, даже на очень плохие слова. Но решения нужно принимать не на эмоциях. Думаю, руководство РФС и тренерский штаб проанализируют ситуацию, сделают выводы. И если решат, что уход Черчесова принесет пользу, думаю, Станислав не будет держаться за эту работу, если увидит, что с его стороны нет прогресса, — отметил Варга.