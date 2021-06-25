Мората пожаловался на угрозы после матча Испания — Польша
Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что после матча 2-го тура Евро-2020 против Польши (1:1) в его адрес поступали угрозы.
Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что после матча 2-го тура Евро-2020 против Польши (1:1) в его адрес поступали угрозы.
«Я провел 9 часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли 3:0 у Швеции или Польши, стадион сделал бы “волну”», — приводит слова Мораты Marca.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Испании заняла второе место, набрав 5 очков и пропустив вперед Швецию. В 1/8 финала турнира испанцы сыграют с Хорватией.