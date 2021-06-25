Варга о поиске команды для Черчесова: «Сейчас задачи нет, но если что, быстро найдем. В сборной он бы работал и без зарплаты, а в клубах платят и по 15 млн евро»

— Где он смог бы продолжить карьеру, если все же уйдет из сборной?

— Я верю в его тренерские качества. Работа в сборной — это немножко другой творческий процесс, нежели работа в клубе. Думаю, ему как раз немножко не хватает ежедневного ритма. Я уверен, что он не останется без работы. Но Черчесов никогда не ставил нам цель искать ему новую команду, сейчас такой задачи нет. Он говорит, что работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать.

— Судя по вашим словам, Черчесов планирует остаться в сборной?

-В последние дни мы не разговаривали, я только прилетел из Мюнхена. Сперва нужно провести глубокий анализ выступления на Евро, и если затем будет поставлена задача, мы быстро найдем ему работу. В Англии? Пожалуйста.

Он общителен, говорит на языках, проблем не возникнет. Я вижу, что сейчас обсуждают его зарплату и так далее. Но уверен, что он работал бы в сборной России и без зарплаты. На этой должности действительно нужно служить своей стране, а деньги зарабатывать в больших клубах.

— Клубы готовы предложить ему больше двух с половиной миллионов евро в год?