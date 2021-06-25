УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Три футболиста сборной Нидерландов попали в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Команда составлена на основе результатов в игре Fantasy Football на сайте УЕФА.
Три футболиста сборной Нидерландов попали в символическую сборную группового этапа Евро-2020. Команда составлена на основе результатов в игре Fantasy Football на сайте УЕФА.
В список попали нападающий оранжевых Мемфис Депай, полузащитник Жоржиньо Вейналдум и защитник Дензел Дюмфрис.
В линию нападения также вошли форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и лидер атак Чехии Патрик Шик. В полузащите компанию Жоржиньо составили швед Эмиль Форсберг, украинец Андрей Ярмоленко и Шердан Шакири из Швейцарии. Бельгиец Тома Менье и испанец Эмерик Ляпорт выбраны в защиту, а вратарскую позицию занял голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.