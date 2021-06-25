«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020
«Вест Хэм» может отказаться от идеи покупки полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает The Athletic.
«Вест Хэм» может отказаться от идеи покупки полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, лондонцы остались недовольны игрой 23-летнего футболиста за сборную Чехии на Евро-2020 и рассмотрят другие варианты усиления полузащиты.
На Евро-2020 Крал провел три матча за национальную команду и не отметился результативными действиями. Чехия в 1/8 финала турнира встретится с Нидерландами.
В минувшем сезоне Крал провел 30 матчей за «Спартак» и сделал шесть результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро.