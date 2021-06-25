Кудряшов заявил, что на Евро-2020 сборной России не хватило инстинкта убийцы

— Физически, тактически мы были хорошо готовы, — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда». — Но ментально — нет. Каждый по отдельности не смог показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум? Я не принимал участия в первых двух играх, но был в команде и следил со стороны за играми. Нас обыграла Бельгия в первой игре 3:0. Через пару лет кто-нибудь, кто игру не смотрел, откроет статистику и скажет — да у них там судя по счету вообще вариантов не было. А они были. Мы сами себе привезли голы. Также и в третьей игре. А на этом уровне подобное не прощают.