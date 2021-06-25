Карасев назначен на матч Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро. Стефани Фраппар — резервный арбитр
Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии.
Ему будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За ВАР будет отвечать англичанин Стюарт Эттуэлл, резервным арбитром стала Стефани Фраппар из Франции.
Ранее Карасев работал на играх Германия — Венгрия и Италия — Швейцария, также он был резервным судьей на матче между Австрией и Северной Македонией.