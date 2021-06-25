В фан-зону в «Лужниках» будут пускать по специальным QR-кодом

«С 26 июня зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в “Лужниках” возобновит работу. С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Москве попасть в зону смогут только те болельщики, у которых есть защита от COVID-19. Это значит, что они либо прошли вакцинацию, либо имеют на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прихода в зону болельщиков, или переболели коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении.