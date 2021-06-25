В Госдуме отреагировали на критику зарплат российских футболистов

«Любой спортсмен и любой гражданин имеют право высказывать свою точку зрения. Негодования Владлены на фоне неудачи футбольной сборной на Евро, конечно, воспринимаются ярко и неоднозначно. О зарплатах наших и зарубежных футболистов говорят уже десятилетиями. Все говорят, что это несоизмеримо дорого и несправедливо на фоне зарплат в других видах спорта, где наши ребята достигают гораздо больших успехов. Так оно и есть. Но здесь футболисты не сами назначают себе такие зарплаты, это диктуется рынком. Это не профессиональный спорт», — сказал Свищев «СЭ».