Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее также выступавший за сборную России, поделился мыслями о провале национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее также выступавший за сборную России, поделился мыслями о провале национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
Подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы, заняв в ней четвёртое место.
«Матч с Данией смотрел. Думал о хорошем — мало ли, случится
Видимо, мы не научились за это время, хотя были хорошие моменты. Наверное, не можем прибавить в футболе. Очень хочется прибавить, но пока