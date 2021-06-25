Акинфеев о Евро-2020: «Если бы я играл на турнире, было бы то же самое»

«Сто процентов было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира… Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1−2 матча, а в остальном все было нормально», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».