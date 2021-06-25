Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший голкипер сборной России, капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал Гуса Хиддинка лучшим тренером в истории национальной команды.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший голкипер сборной России, капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал Гуса Хиддинка лучшим тренером в истории национальной команды.
Нидерландский специалист возглавлял российскую сборную в период с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Европы — 2008, а также не смогла пробиться на ЧМ-2010, уступив в стыковых матчах сборной Словении.
«Российский тренер или иностранный? Конечно, между ними есть отличие. Но смотря какой тренер. Из иностранных, не скрываю, Гус Хиддинк — это номер один. Он мотиватор, умеет разговаривать с игроками. Однажды в Австрии во время подготовки к Евро-2008 пошел сильный дождь, и он увел всю команду. Сказал: “Не дай бог молния попадет, вы мне дороже”.
Да, было другое поколение, оно было в разы сильнее нынешнего. После Марибора вся команда уговаривала Хиддинка остаться, и он сам хотел, но ему не дали шанса работать дальше. Если бы я тогда был президентом РФС, то оставил бы его», — сказал Акинфеев в эфире
В августе 2020 года 74-летний Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао.