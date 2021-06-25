Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России

«Российский тренер или иностранный? Конечно, между ними есть отличие. Но смотря какой тренер. Из иностранных, не скрываю, Гус Хиддинк — это номер один. Он мотиватор, умеет разговаривать с игроками. Однажды в Австрии во время подготовки к Евро-2008 пошел сильный дождь, и он увел всю команду. Сказал: “Не дай бог молния попадет, вы мне дороже”.



Да, было другое поколение, оно было в разы сильнее нынешнего. После Марибора вся команда уговаривала Хиддинка остаться, и он сам хотел, но ему не дали шанса работать дальше. Если бы я тогда был президентом РФС, то оставил бы его», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».