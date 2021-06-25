Валерий Газзаев назвал выступление сборной на Евро унижением для всего российского футбола

«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола, — сказал Газзаев. — Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать».

«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», — отметил тренер.