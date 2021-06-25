Слуцкий: Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали

«Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако её им создали. Уберите лимит на легионеров — и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».