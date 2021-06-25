Слуцкий: Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, заслуживает ли наставник сборной России Станислав Черчесов своей зарплаты.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, заслуживает ли наставник сборной России Станислав Черчесов своей зарплаты.
«Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако её им создали. Уберите лимит на легионеров — и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».
Станислав Черчесов входит в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы. Черчесов, тренирующий сборную России с августа 2016 года, получает в год € 2,5 млн. Больше Черчесова на Евро получают только Гарет Саутгейт (€ 3 млн), Франк де Бур (€ 3 млн), Дидье Дешам (€ 4,39 млн) и Йоахим Лёв (€ 4,75 млн).