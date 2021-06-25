Черчесов 29 июня представит в РФС доклад о выступлении на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом насчет выступления команды на Евро-2020 на заседании технического комитета РФС 29 июня. Об этом сообщил первый
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом насчет выступления команды на Евро-2020 на заседании технического комитета РФС 29 июня. Об этом сообщил первый
«На 29 июня запланировано очередное заседание технического комитета РФС. Основной вопрос заседания — итоги выступления сборной России на Евро-2020. Заслушаем доклад главного тренера команды Станислава Черчесова, обменяемся мнениями, постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной.
На сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня — это факт, Финляндию же наша команда обыграла. Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы, — цитирует Симоняна РИА Новости.