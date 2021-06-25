«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
Собрали все самые яркие мнения.
Собрали все самые яркие мнения.
С момента вылета сборной России с Евро-2020 прошло уже четыре дня, а эта тема продолжает будоражить общественность — высказывания продолжают идти с самых разных сторон. Выделили два лагеря: одни яростно хейтят игроков и главного тренера Станислава Черчесова, другие говорят, что результат плохой, но такова объективная реальность.
«От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось… У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.
У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все
«Черчесов — душевный, ранимый и очень добрый. Люди со стороны его просто не знают». Интервью Дениса Мацуева о неудаче сборной на Евро-2020.
«Черчесов совсем не такой, каким многие его представляют. Чтобы понять это, нужно хотя бы раз пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Этот вовсе не тот разозлившийся монстр, которого из него рисуют те, кто с ним не знаком. Да, он кавказский человек, может вспылить. Но на самом деле он тонкий, душевный и ранимый. Хохмач со своеобразным, но потрясающим чувством юмора. И очень добрый.
Говорю это, потому что близко общаюсь с ним с 2006—2007 годов, когда он пришел в «Спартак». При этом он не будет в каждом интервью говорить то, что нравится людям, специально делать так, чтобы его полюбили.
И представление о том, что Черчесов нетерпим к критике, тоже неверно. Знаю это абсолютно точно как раз благодаря нашему общению. Другое дело — для него важно, чтобы критика была конструктивной и конкретной, а не огульной и оскорбительной.
«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал.
С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер.
Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист. На чемпионате мира в 2018 году показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове.
А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться.
«Дело только в Черчесове? Понимаете, раньше работали Капелло, Адвокат, Прокурор… Тоже из группы не вышли. Гус попал в
Считаю, нужно смотреть шире, говорить о глобальных проблемах нашего футбола. Надо все менять на
Сохраняется ли у меня вера в Черчесова? Да у меня ее изначально не было. Ну давайте проанализируем матчи сборной за последние годы. Вы увидели игру? Я — нет. Лично я не могу назвать такой футбол игрой…
С другой стороны, есть ли у нас качественные футболисты? Воспитывают ли клубные академии сборников? Нет. Мы все привозим, извините меня за выражение, дерьмо
«Если уж
«Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы.
Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году. Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть!
Перемены нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита.
«Дзюба идет лесом! Команду надо омолаживать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет
«Я бы пожертвовал отбором на ЧМ-2022 ради полного омоложения сборной. И сократил бы количество легионеров в РПЛ до двух».
«Когда счет стал 1:4, я пошел и принял сто грамм. В последнее время воздерживаюсь, но в этот раз не смог. На душе до сих пор горечь. Вроде и не мой вид спорта, но обидно, когда Россию опускают в помойку. При этом у меня нет больших претензий к ребятам. Было видно, что они старались, но техническая оснащенность намного ниже. Особенно это было заметно на фоне Бельгии и Дании. Сборная — это вершина айсберга, причины гораздо глубже.
Мы не туда пошли, когда так сильно увеличили зарплаты российским игрокам. Они получают космические деньги. В
Мы потеряли уже несколько поколений качественных детских тренеров. Не только в футболе. Бывший министр спорта построил очень много залов, спортивных площадок. Они есть в каждом районе. Но нет тренеров, которые будут с утра до вечера возиться с детишками за 10−12 тысяч рублей. Лучше пойти таксовать — заработаешь гораздо больше.
«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.
Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018.
«Все было по игре. Переломный момент был при счете 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, все по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее, мы эпизодически давали