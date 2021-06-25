«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
26.06Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
26.06Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
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Англия
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Хорватия
34
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Чехия
34
4
Шотландия
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Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020

Собрали все самые яркие мнения.

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С момента вылета сборной России с Евро-2020 прошло уже четыре дня, а эта тема продолжает будоражить общественность — высказывания продолжают идти с самых разных сторон. Выделили два лагеря: одни яростно хейтят игроков и главного тренера Станислава Черчесова, другие говорят, что результат плохой, но такова объективная реальность.

Что говорят сторонники Черчесова: «Он сделал все возможное, чтобы избежать неудачи. Проигрывает команда».

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею:

Источник: РИА "Новости"

«От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось… У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос.

У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос — как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было… Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс.

«Черчесов — душевный, ранимый и очень добрый. Люди со стороны его просто не знают». Интервью Дениса Мацуева о неудаче сборной на Евро-2020.

Денис Мацуев, пианист:

Источник: РИА "Новости"

«Черчесов совсем не такой, каким многие его представляют. Чтобы понять это, нужно хотя бы раз пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Этот вовсе не тот разозлившийся монстр, которого из него рисуют те, кто с ним не знаком. Да, он кавказский человек, может вспылить. Но на самом деле он тонкий, душевный и ранимый. Хохмач со своеобразным, но потрясающим чувством юмора. И очень добрый.

Говорю это, потому что близко общаюсь с ним с 2006—2007 годов, когда он пришел в «Спартак». При этом он не будет в каждом интервью говорить то, что нравится людям, специально делать так, чтобы его полюбили.

И представление о том, что Черчесов нетерпим к критике, тоже неверно. Знаю это абсолютно точно как раз благодаря нашему общению. Другое дело — для него важно, чтобы критика была конструктивной и конкретной, а не огульной и оскорбительной.

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию:

Источник: РИА "Новости"

«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал.

С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер.

Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист. На чемпионате мира в 2018 году показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове.

А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться.

Юрий Гаврилов, экс-полузащитник сборной СССР:

Источник: РИА "Новости"

«Дело только в Черчесове? Понимаете, раньше работали Капелло, Адвокат, Прокурор… Тоже из группы не вышли. Гус попал в плей-офф, а потом на чемпионат мира не отобрался.

Считаю, нужно смотреть шире, говорить о глобальных проблемах нашего футбола. Надо все менять на детско-юношеском уровне. Неужели это непонятно?

Сохраняется ли у меня вера в Черчесова? Да у меня ее изначально не было. Ну давайте проанализируем матчи сборной за последние годы. Вы увидели игру? Я — нет. Лично я не могу назвать такой футбол игрой…

С другой стороны, есть ли у нас качественные футболисты? Воспитывают ли клубные академии сборников? Нет. Мы все привозим, извините меня за выражение, дерьмо из-за рубежа. Кругом одни посредники, агенты, которым, как правило, наш футбол по боку. А где свои воспитанники? Кем пополняется сборная?

Виктор Онопко, экс-капитан сборной России:

Источник: РИА "Новости"

«Если уж кому-то не нравится Черчесов, то я, напротив, считаю — несмотря на неудачу, он сделал все возможное, чтобы избежать ее. И коллектив у него хороший, в котором нет недовольных. А то, что не звездный, — не его вина. К сожалению, я сам проходил через такое и знаю, как тяжело не только терпеть поражения, но еще после них и приходить в себя. Но поймите, что проигрывает не один Черчесов, один Семенов или Зобнин. Проигрывает команда. Вся! Но это наша сборная. И мы имеем то, что имеем. Лукаку в ней нет и не будет. Это реальность».

Что говорят критики Черчесова и сборной: «Ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018».

Ольга Смородская, экс-президент «Локомотива»:

Источник: РИА "Новости"

«Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы.

Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году. Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть!

Перемены нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита.

Алексей Спиридонов, волейболист:

Источник: РИА "Новости"

«Дзюба идет лесом! Команду надо омолаживать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет какие-то деньги. Надо было брать Месси и Роналду».

«Я бы пожертвовал отбором на ЧМ-2022 ради полного омоложения сборной. И сократил бы количество легионеров в РПЛ до двух».

Евгений Трефилов, заслуженный тренер РФ по гандболу:

Источник: РИА "Новости"

«Когда счет стал 1:4, я пошел и принял сто грамм. В последнее время воздерживаюсь, но в этот раз не смог. На душе до сих пор горечь. Вроде и не мой вид спорта, но обидно, когда Россию опускают в помойку. При этом у меня нет больших претензий к ребятам. Было видно, что они старались, но техническая оснащенность намного ниже. Особенно это было заметно на фоне Бельгии и Дании. Сборная — это вершина айсберга, причины гораздо глубже.

Мы не туда пошли, когда так сильно увеличили зарплаты российским игрокам. Они получают космические деньги. В топ-клубах Англии, Испании, Италии у многих игроков нет таких заработков. Ребята просто заелись. Они никуда не хотят уезжать, чтобы развиваться. Условно у тебя на счету есть 10 миллионов евро. Останется ли мотивация работать дальше, пахать? У одного из десяти — возможно.

Мы потеряли уже несколько поколений качественных детских тренеров. Не только в футболе. Бывший министр спорта построил очень много залов, спортивных площадок. Они есть в каждом районе. Но нет тренеров, которые будут с утра до вечера возиться с детишками за 10−12 тысяч рублей. Лучше пойти таксовать — заработаешь гораздо больше.

Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России и ЦСКА:

Источник: РИА "Новости"

«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.

Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018.

Валерий Сюткин, заслуженный артист России:

Источник: РИА "Новости"

«Все было по игре. Переломный момент был при счете 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, все по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее, мы эпизодически давали какие-то надежды, как на чемпионате мира. Сегодняшняя команда выглядит значительно слабее. Видно, что мы уступаем датчанам по всем статьям. А когда они поймали кураж, то ловить стало вообще нечего».

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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