Познер: Сборная России на Евро — большое разочарование. Не видно сыгранности, понимания
Известный журналист Владимир Познер оценил выступление сборной России на Евро-2020.
Известный журналист Владимир Познер оценил выступление сборной России на Евро-2020.
«Разница между пустым стадионом и хотя бы отчасти заполненным просто невероятная. Например, когда играли Россия и Дания, датский стадион был таким неумолкаемым с их песнями, причём стадион был очень доброжелательным к обеим командам. Это, конечно, совершенно меняет атмосферу, и, даст бог, это будет продолжаться.
Я смотрел все игры сборной России. Ещё до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в