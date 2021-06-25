Познер: Сборная России на Евро — большое разочарование. Не видно сыгранности, понимания

«Разница между пустым стадионом и хотя бы отчасти заполненным просто невероятная. Например, когда играли Россия и Дания, датский стадион был таким неумолкаемым с их песнями, причём стадион был очень доброжелательным к обеим командам. Это, конечно, совершенно меняет атмосферу, и, даст бог, это будет продолжаться.

Я смотрел все игры сборной России. Ещё до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в плей-офф, — и оказался прав. Не видно сыгранности, взаимопонимания, и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом, — приводит слова Познера «Матч ТВ».