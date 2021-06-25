«Мы никогда не были фаворитами»: Бэйл — о матче Уэльс — Дания
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.
«Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Надеюсь, сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи.
Болельщики соперника на трибунах? Когда играли против сборной Турции, полагаю, на стадионе было порядка 18 тысяч, так что для нас это уже значения не имеет. Непосредственно на поле завтра будем только мы и соперники.
Не думаю, что статистика повлияет на этот состав команды. Никого из нас она, по большому счету, не заботит. Никакого значения в ней нет. Мы завтра просто собираемся сыграть в футбол, где бы он ни был, против очень хорошей команды, — цитирует Бэйла официальный сайт турнира.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания состоится завтра, 26 июня, в Амстердаме. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.