«Мы никогда не были фаворитами»: Бэйл — о матче Уэльс — Дания

«Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Надеюсь, сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 26.06.2021, 19:00 Уэльс - Дания -

Болельщики соперника на трибунах? Когда играли против сборной Турции, полагаю, на стадионе было порядка 18 тысяч, так что для нас это уже значения не имеет. Непосредственно на поле завтра будем только мы и соперники.

Не думаю, что статистика повлияет на этот состав команды. Никого из нас она, по большому счету, не заботит. Никакого значения в ней нет. Мы завтра просто собираемся сыграть в футбол, где бы он ни был, против очень хорошей команды, — цитирует Бэйла официальный сайт турнира.