«Карасёв идёт на финал»: Кажется, России есть кем гордиться на этом Евро

Сборная России бесславно вылетела с чемпионата Европы, но вот наши представители ещё остались на турнире. Судья Сергей Карасёв вместе со своими помощниками Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным будут работать на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами. Кстати, для российской бригады арбитров это уже третья игра Евро — ранее они обслуживали матчи между Италией и Швейцарией и Германией и Венгрией. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, рассказал о перспективах Карасёва, которые внушают оптимизм российским болельщикам.

Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 19:00 Нидерланды - Чехия -

— Карасёв только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро, — говорит Федотов. — Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он отсудит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идёт на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии.

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При этом Федотов обратил внимание и на то, какие матчи давали Карасёву. Здесь всё тоже не просто так:

— Ему дали матч Италии — страны, из которой родом его один начальник — Розетти, — рассуждает Федотов. Потом матч Венгрии, где его второй руководитель — Кашшаи. Карасёв понимал, что били по точкам — и справился: обе игры провёл хорошо. А матч Германии и Венгрии, по сути, был, как плей-офф. После 1/8 финала нескольким судьям скажут до свидания. Но если Карасёва назначат даже резервным на четвертьфинал, то его можно ждать и дальше. А мы должны запомнить его работу и перенести потом на РПЛ.