Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру

Если смотреть на результат, сборная Испании — одна из двух команд, мощнее всего прибавивших по ходу группового этапа Евро-2020. Команда одержала победу со счётом 5:0 (самая крупная с начала турнира) после двух ничьих и всего одного гола в предыдущих матчах. Рядом с ней Дания, которая разгромила Россию после двух стартовых поражений, но в этом матче не было такого мощного и такого последовательного доминирования одной команды над другой, как у испанцев над словаками.

«Мне кажется, что мы как бутылка шампанского: пробка вот-вот вылетит. Когда это случится, команда ощутит уверенность и станет лучшей версией себя». Луис Энрике сказал это на пресс-конференции перед матчем со Словакией, и тогда его слова казались самоуверенными. Пробка вот-вот вылетит? После двух ничьих и одного гола в матчах, где Испания считалась явным фаворитом, над командой скорее смеялись из-за приверженности стилю. Но у Энрике были некоторые основания так говорить.



В материале, посвящённом сборной Испании по итогам первого матча в группе, было уточнение, почему критиковать команду за стиль бессмысленно. И перечислялись основные недостатки, на которые нужно обратить внимание даже не из-за счёта, а именно из-за качества игры.

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Речь шла о некоторых точечных решениях Энрике. Таких, как зависимость от проходов и подач Альбы, выбор в пользу Льоренте на позиции правого защитника — а не Аспиликуэты, или, например, странная ставка на Морату, а не на Морено, который провёл лучший сезон в жизни. Так вот, Испания действительно менялась от матча к матчу — это видно даже по перечисленным параметрам.

Начнём с зависимости от Альбы. В первом матче он сделал 121 пас — больше всех в команде, но и вообще аномально много даже для плеймейкера на фланге. Правда, в том матче Испания в принципе побила рекорд владения — но в любом случае Альба был чуть ли не единственным инструментом обострения. Он отдал четыре паса под удар, но все низом, при этом из восьми навесов не сделал ни одного точного. То есть у него не было благоприятных моментов для игры в штрафную, приходилось брать количеством, а не качеством.

Во втором матче Альба сделал 95 пасов, в третьем — 65. Списать это только на уменьшение владения у команды в целом не получится, потому что и во втором, и в третьем матчах Альба уже не был лидером команды по количеству пасов. Испания постепенно изменила структуру владения. Это ещё не значит, что наступил прогресс и продвижение мяча в целом улучшилось — нет, но настолько сильный перекос в сторону левого фланга постепенно исчез. А в третьем матче вместо Льоренте появился Аспиликуэта и был вовлечён в игру даже активнее, чем Альба. У него 68 пасов (против 65 у Альбы), два паса под удар (против одного у Альбы, который, правда, стал голевым) и два удара по воротам (ни одного у Альбы). Хотя Аспиликуэта был заменён на 78-й минуте.

Жорди Альба | Источник: РИА "Новости"

Ну и Морено, который в первом матче появился только на замену, дальше играл в основе. Энрике явно ищет ему место на поле, чтобы не жертвовать Моратой: Жерар вышел в одном матче на правом фланге, в другом — на левом. Пожалуй, единственное решение тренера, которое невозможно объяснить, — его настойчивое желание видеть Морату в старте. Альваро прекрасно использует пространство и умеет подстраиваться под основного нападающего, но в сборной второе качество не востребовано, а для атак на пространстве Испания слишком высоко разыгрывает мяч. Но уже само появление Морено в старте — важный знак. Энрике попытался разместить на поле тех, кто сейчас в лучшей форме. Ну и Морату, конечно.

Ещё одно важное изменение в составе: Эрик Гарсия вместо Пау Торреса. Теперь в центре защиты у Испании правша и левша, а не двое левшей, как было раньше. Мелочь, но небольшое улучшение в движении мяча по диагонали на фланг.



Последний апдейт состава не имеет отношения к предпочтениям Энрике: Бускетс просто не мог играть из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него в первых двух матчах был Родри, и, пожалуй, именно эти матчи группового этапа проиллюстрировали разницу между двумя игроками одного амплуа максимально ярко. И Бускетс, и Родри — игроки, которые сохраняют мяч для команды и делают в первую очередь распределяющие пасы. То есть те, которые задают направление владению. Но если функционал Родри с мячом на этом, в общем, заканчивается, то Бускетс может гораздо больше. Он делает больше сложных пасов, больше пасов вперёд и лучше пасует под давлением. Оба задают ритм владению, но если Родри постоянно держит один и тот же темп, то Бускетс виртуозно им управляет и знает, когда его нужно резко ускорить. С его выходом позиционные атаки Испании стали быстрее.

Серхио Бускетс | Источник: AP 2021

Прежде чем перейти к последнему, триумфальному матчу Испании в группе, надо сказать пару слов и о двух первых. С двумя очками после двух матчей, с незабитым пенальти и плохим матч-менеджментом от Энрике команда была сильно недооценена.



Дело в том, что по итогам первых двух матчей унылая, скучная Испания создала 9 явных голевых моментов по данным Opta. Просто реализовала всего один. То есть при всей критике и объективных проблемах команда наиграла на три гола как минимум — если брать за стандарт среднюю реализацию. В матче со Швецией испанцы создали столько же явных моментов, сколько и со Словакией, и нанесли 11 ударов из штрафной.



По сравнению с первым матчем в третьем Энрике сделал пять изменений в стартовом составе. И хотя нельзя сказать, что «если бы не Аспиликуэта, то победы над Словакией не случилось бы», всё-таки разница в подходе у команды была.

Луис Энрике | Источник: Reuters

Например, с поляками испанцы после незабитого пенальти очень заметно просели и надолго снизили темп игры. Команду, которая защищалась не лучшим образом, не удалось дожать, хотя времени ещё было полно — больше получаса. Это проблема явно не тактического, а психологического свойства. Возможно, не хватило опытных игроков, как раз вроде Бускетса и Аспиликуэты. Но когда Мората не забил словакам, Испания этого как будто не заметила: продолжила создавать момент за моментом и забила через 18 минут.

Команда Испания