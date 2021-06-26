Выпишут восьмёрку: чего ждать от матчей плей-офф чемпионата Европы
На футбольном турнире стартуют самые интересные игры.
На футбольном турнире стартуют самые интересные игры.
В субботу в чемпионате Европы по футболу стартует самая интересная часть —
В предстоящем первом раунде будет несколько игр между топовыми сборными, а также матчи между командами второго эшелона, победители которых претендуют на звание главных сенсаций Евро.
Пять лет назад валлийцы шокировали публику, дойдя до полуфинала чемпионата Европы во Франции, хотя это было первое участие Уэльса в турнире. С тех пор у команды дважды сменился главный тренер, но это не помешало ей уверенно выйти из группы в 2021 году.
Теперь суперзвезда европейского футбола Гарет Бэйл и его партнёры по сборной готовы вновь пройти далеко по турнирной сетке. Но для этого им надо в субботу обыграть в Амстердаме крепкую Данию, сумевшую выйти из группы с Бельгией, Россией и Финляндией. Скандинавский коллектив дал бой звёздной Бельгии, проиграв с минимальным счётом (1:2).
Датчан не деморализовала ситуация с полузащитником Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время стартового матча с финнами (0:1). Футболиста «Интера» удалось спасти, но первенство для него закончилось. Тем не менее, Дания довольно уверенно прошла в 1/8 финала.
— Датчане должны расправить плечи и выдохнуть после победы над Россией (4:1), — поделился мнением с «Известиями» известный в прошлом нападающий Сергей Кирьяков. — У них чего только не было на этом турнире. Начиная с почти трагического случая, который, к счастью, закончился благополучно. На этом фоне было поражение от финнов, а затем хорошая игра с Бельгией. Ну, а с Россией прорвало, и это должно раскрепостить Данию. Уэльс же играет стандартно. Мне кажется, датчане показывают более качественный футбол и будут фаворитами. Правда, у валлийцев есть Гарет Бэйл. Пока он не показал того, чего от него ждут. Но, если соберётся и сыграет свой лучший футбол, и поведёт за собой команду, то у Уэльса появятся шансы на победу. А так пока что отдаю предпочтение датчанам.
С момента невыхода на чемпионат мира 2018 года Италия серьёзно преобразилась и сейчас бьёт рекорды беспроигрышной серии в своей истории. На Евро подопечные Роберто Манчини без особого труда выиграли все три матча в группе.
Теперь они кажутся однозначными фаворитами в матче с Австрией, которая звёзд с неба не хватает, но достаточно уверенно победила в группе своего основного конкурента в борьбе за второе место Украину (1:0).
— Италии рано отдавать путёвку в четвертьфинал, — отметил Сергей Кирьяков. — У неё сейчас эйфория от длительной беспроигрышной серии. А австрийцы досконально анализируют соперника и могут сыграть неприятно для итальянцев — не раскрываться, закрыть зоны, быстро выбегать в атаку. Есть у них и лидеры — Арнаутович и Алаба. От Австрии можно всего ожидать. Просто Италии точно не будет.
Нидерланды во второй половине прошлого десятилетия показывали катастрофические результаты, без них прошли Евро-2016 и ЧМ-2018. Но сейчас оранжевые преобразились, уверенно вышли на чемпионат Европы, а там выиграли три матча из трёх в своей группе.
Теперь подопечные Франка Де Бура пройдут тест крепкой сборной Чехии. Она попала в непростую группу с Англией и Хорватией, заняла там третье место, но набрала четыре очка, что гарантировало ей место в
— Нидерланды играют прагматично, нет такой ярко выраженной игры в атаке, которая исторически свойственна этой команде, — заявил Сергей Кирьяков. — Переход на игру в три центральных защитников говорит, что всё подчинено результату, красота и яркие комбинации ушли на второй план, что неожиданно. Но, видимо, таковы реалии нынешнего голландского футбола. Наверно, они выбрали такое направление с учётом текущего подбора игроков. Пока это работает — в группе команда Де Бура прошла уверенно. И она выглядит посильнее чехов, хотя у чехов — крепкий коллектив, который может сильно испортить жизнь Голландии.
Один из центральных матчей 1/8 финала. Действующий бронзовый призёр чемпионата мира против действующего чемпиона Европы. Бельгийцы без особых проблем выиграли три матча в группе.
Португалия вышла в
— Бельгия выглядит посильнее, хотя я бы не назвал её однозначным фаворитом, — подчеркнул Кирьяков. —
Финалисты ЧМ-2018 хорваты уже не так сильны, как три года назад, но всё равно способны удивить публику. Тем более, Испания — уже давно не так сильна как на стыке 2000−2010-х годов, когда взяла два подряд Евро (2008, 2012) и первый в своей истории чемпионат мира (2010).
Сейчас у «Красной фурии» новая команда. И она не без труда прошла групповой этап, сыграв вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). В итоге подопечные Луиса Энрике не только уступили первое место шведам, но и были на грани вылета из турнира, решив вопрос с выходом в
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Швейцарцы традиционно представляют собой крепкий коллектив, уверенно выходящий в
Франция
Французы не без труда, но всё же заняли первое место в «группе смерти». Кажется, они готовы вновь завоевать трофей.
— Посмотрев матч Франции с Венгрией (1:1), можно сказать, что действующие чемпионы мира сейчас уязвимы, — отметил Кирьяков. — На ЧМ-2018 у них было всё чётко, ярко и отточено, в каждой линии классные футболисты, которые не ошибаются. С Венгрией этого не было. И почему бы швейцарцам не воспользоваться этим изъяном.
Англичане показали достаточно скучный футбол в группе, забив всего два гола, но при этом ни разу не пропустив. Это позволило им стать первыми в своём квартете. Но, по закону подлости, данный факт не облегчил подопечным Гарета Саутгейта календарь на ранней стадии
Изначально им светила встреча с командой из «группы смерти», и ей стала Германия. Подопечные Йоахима Лёва проиграли Франции (1:2), в красивом стиле победили Португалию (4:2) и с трудом спаслись от поражения от Венгрии (2:2). Теперь чемпионы мира 2014 года попытаются повторить свой успех уже в рамках Евро.
— У англичан всё нацелено на результат — они рационально действуют на протяжении всего матча, — сказал Сергей Кирьяков. — Когда нужно, концентрация идёт на обороне. Когда чувствуют, что соперник проседает, стараются действовать более агрессивно. Есть высококлассные игроки, особенно впереди — быстрый Стерлинг, хороший на острие Кейн. Может добавить скорости Рэшфорд, если выйдет на поле. Что касается немцев, то я бы
Украинцы провели неплохой матч с Нидерландами (2:3), но затем натужно обыграли аутсайдера группы Северную Македонию (2:1), а решающий матч за второе место без особых шансов проиграли Австрии (0:1).
Команда Андрея Шевченко была на грани вылета, но в итоге среди третьих команд в квартетах нашлись коллективы, набравшие меньшее количество очков. И в последний день группового этапа стало ясно, что Украина выходит в
— Когда ты попадаешь в следующий этап с такой долей везения, можно всего ожидать, — резюмировал Кирьяков. — Конечно, у украинцев наверняка выросли крылья, настроение приподнятое. Казалось, всё для них потеряно, но в силу обстоятельств они прошли дальше. И теперь терять им нечего. Их заведомо похоронили, но Украина выбралась и сейчас может дальше попытаться доказать критикам, что её рано списали со счетов. То, что эта команда умеет играть, — сомнений нет.
Матчи 1/8 финала Евро пройдут в Амстердаме, Лондоне, Будапеште, Севилье, Копенгагене, Бухаресте и Глазго.
Алексей Фомин