Выпишут восьмёрку: чего ждать от матчей плей-офф чемпионата Европы

В субботу в чемпионате Европы по футболу стартует самая интересная часть — плей-офф. 16 команд начинают игры на вылет. В течение ближайших дней определятся восемь лучших сборных континента, которые сыграют в четвертьфинале.

В предстоящем первом раунде будет несколько игр между топовыми сборными, а также матчи между командами второго эшелона, победители которых претендуют на звание главных сенсаций Евро.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 26.06.2021, 19:00 Уэльс - Дания -

Уэльс — Дания

Пять лет назад валлийцы шокировали публику, дойдя до полуфинала чемпионата Европы во Франции, хотя это было первое участие Уэльса в турнире. С тех пор у команды дважды сменился главный тренер, но это не помешало ей уверенно выйти из группы в 2021 году.

Теперь суперзвезда европейского футбола Гарет Бэйл и его партнёры по сборной готовы вновь пройти далеко по турнирной сетке. Но для этого им надо в субботу обыграть в Амстердаме крепкую Данию, сумевшую выйти из группы с Бельгией, Россией и Финляндией. Скандинавский коллектив дал бой звёздной Бельгии, проиграв с минимальным счётом (1:2).

Датчан не деморализовала ситуация с полузащитником Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время стартового матча с финнами (0:1). Футболиста «Интера» удалось спасти, но первенство для него закончилось. Тем не менее, Дания довольно уверенно прошла в 1/8 финала.

— Датчане должны расправить плечи и выдохнуть после победы над Россией (4:1), — поделился мнением с «Известиями» известный в прошлом нападающий Сергей Кирьяков. — У них чего только не было на этом турнире. Начиная с почти трагического случая, который, к счастью, закончился благополучно. На этом фоне было поражение от финнов, а затем хорошая игра с Бельгией. Ну, а с Россией прорвало, и это должно раскрепостить Данию. Уэльс же играет стандартно. Мне кажется, датчане показывают более качественный футбол и будут фаворитами. Правда, у валлийцев есть Гарет Бэйл. Пока он не показал того, чего от него ждут. Но, если соберётся и сыграет свой лучший футбол, и поведёт за собой команду, то у Уэльса появятся шансы на победу. А так пока что отдаю предпочтение датчанам.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 26.06.2021, 22:00 Италия - Австрия -

Италия — Австрия

С момента невыхода на чемпионат мира 2018 года Италия серьёзно преобразилась и сейчас бьёт рекорды беспроигрышной серии в своей истории. На Евро подопечные Роберто Манчини без особого труда выиграли все три матча в группе.

Теперь они кажутся однозначными фаворитами в матче с Австрией, которая звёзд с неба не хватает, но достаточно уверенно победила в группе своего основного конкурента в борьбе за второе место Украину (1:0).

— Италии рано отдавать путёвку в четвертьфинал, — отметил Сергей Кирьяков. — У неё сейчас эйфория от длительной беспроигрышной серии. А австрийцы досконально анализируют соперника и могут сыграть неприятно для итальянцев — не раскрываться, закрыть зоны, быстро выбегать в атаку. Есть у них и лидеры — Арнаутович и Алаба. От Австрии можно всего ожидать. Просто Италии точно не будет.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 19:00 Нидерланды - Чехия -

Нидерланды — Чехия

Нидерланды во второй половине прошлого десятилетия показывали катастрофические результаты, без них прошли Евро-2016 и ЧМ-2018. Но сейчас оранжевые преобразились, уверенно вышли на чемпионат Европы, а там выиграли три матча из трёх в своей группе.

Теперь подопечные Франка Де Бура пройдут тест крепкой сборной Чехии. Она попала в непростую группу с Англией и Хорватией, заняла там третье место, но набрала четыре очка, что гарантировало ей место в плей-офф.

— Нидерланды играют прагматично, нет такой ярко выраженной игры в атаке, которая исторически свойственна этой команде, — заявил Сергей Кирьяков. — Переход на игру в три центральных защитников говорит, что всё подчинено результату, красота и яркие комбинации ушли на второй план, что неожиданно. Но, видимо, таковы реалии нынешнего голландского футбола. Наверно, они выбрали такое направление с учётом текущего подбора игроков. Пока это работает — в группе команда Де Бура прошла уверенно. И она выглядит посильнее чехов, хотя у чехов — крепкий коллектив, который может сильно испортить жизнь Голландии.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 22:00 Бельгия - Португалия -

Бельгия — Португалия

Один из центральных матчей 1/8 финала. Действующий бронзовый призёр чемпионата мира против действующего чемпиона Европы. Бельгийцы без особых проблем выиграли три матча в группе.

Португалия вышла в плей-офф лишь с третьей строчки, но это можно списать на смертельный состав квартета, где были также Франция, Германия и давшая бой всем фаворитам Венгрия. Теперь подопечные Фернанду Сантуша могут попробовать повторить трюк пятилетней давности, когда они с трудом прошли в 1/8 финала, но в играх на вылет набрали ход и впервые в истории взяли золото Евро.

— Бельгия выглядит посильнее, хотя я бы не назвал её однозначным фаворитом, — подчеркнул Кирьяков. — Всё-таки Португалия — действующий чемпион Европы. Да, она играет не так ярко, как бельгийцы, но всегда способна преподнести сюрприз, когда на кону стоит вылет с турнира. Но по игре Бельгия выглядит более солидной и сыгранной командой. К тому же Де Брюйне после травмы набрал хорошую форму и сейчас является ключевым игроком в своей сборной. Португальцам будет тяжело. Особенно, если вспомнить их матч с Германией, где от них камня на камне не оставили. Думаю, бельгийцы попытаются показать тот же футбол, что и немцы.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 28.06.2021, 19:00 Хорватия - Испания -

Хорватия — Испания

Финалисты ЧМ-2018 хорваты уже не так сильны, как три года назад, но всё равно способны удивить публику. Тем более, Испания — уже давно не так сильна как на стыке 2000−2010-х годов, когда взяла два подряд Евро (2008, 2012) и первый в своей истории чемпионат мира (2010).

Сейчас у «Красной фурии» новая команда. И она не без труда прошла групповой этап, сыграв вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). В итоге подопечные Луиса Энрике не только уступили первое место шведам, но и были на грани вылета из турнира, решив вопрос с выходом в плей-офф лишь в последний день разгромив Словакию (5:0).

— Что-то мешало Испании проявить себя в первых двух матчах, команда действовала достаточно натужно, было заметно, что она под давлением, — считает Сергей Кирьяков. — Но со Словакией её прорвало. Возможно, это послужит толчком, и команда почувствует уверенность в плей-офф. Хорватам будет в этом плане тяжело. Тем более, эта сборная, хотя и имеет мастеров в составе, но заметно постарела. Речь, в частности, о Модриче. Он забил классный гол в ворота Шотландии (3:1), но несколько раз ошибался, когда соперник проводил быстрые контратаки и при надлежащем исполнении мог забить. Испания таких ошибок не простит.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 28.06.2021, 22:00 Франция - Швейцария -

Франция — Швейцария

Швейцарцы традиционно представляют собой крепкий коллектив, уверенно выходящий в плей-офф крупных турниров и там оказывающий сопротивление фаворитам, однако дальше они проходят редко. Вот и сейчас их шансы побороться за место в четвертьфинале кажутся слишком призрачными.

Франция по-прежнему является доминирующей силой среди сборных. Финалисты прошлого Евро и действующие чемпионы мира сохранили почти весь состав, своего главного тренера Дидье Дешама, а также вернули в свои ряды звёздного нападающего Карима Бензема, из-за ряда скандалов не вызывавшегося в национальную команду с 2015 года.

Французы не без труда, но всё же заняли первое место в «группе смерти». Кажется, они готовы вновь завоевать трофей.

— Посмотрев матч Франции с Венгрией (1:1), можно сказать, что действующие чемпионы мира сейчас уязвимы, — отметил Кирьяков. — На ЧМ-2018 у них было всё чётко, ярко и отточено, в каждой линии классные футболисты, которые не ошибаются. С Венгрией этого не было. И почему бы швейцарцам не воспользоваться этим изъяном.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 19:00 Англия - Германия -

Англия — Германия

Англичане показали достаточно скучный футбол в группе, забив всего два гола, но при этом ни разу не пропустив. Это позволило им стать первыми в своём квартете. Но, по закону подлости, данный факт не облегчил подопечным Гарета Саутгейта календарь на ранней стадии плей-офф.

Изначально им светила встреча с командой из «группы смерти», и ей стала Германия. Подопечные Йоахима Лёва проиграли Франции (1:2), в красивом стиле победили Португалию (4:2) и с трудом спаслись от поражения от Венгрии (2:2). Теперь чемпионы мира 2014 года попытаются повторить свой успех уже в рамках Евро.

— У англичан всё нацелено на результат — они рационально действуют на протяжении всего матча, — сказал Сергей Кирьяков. — Когда нужно, концентрация идёт на обороне. Когда чувствуют, что соперник проседает, стараются действовать более агрессивно. Есть высококлассные игроки, особенно впереди — быстрый Стерлинг, хороший на острие Кейн. Может добавить скорости Рэшфорд, если выйдет на поле. Что касается немцев, то я бы всё-таки их уровень сейчас оценивал по блестящей победе над Португалией. Да, были неожиданные проблемы с Венгрией, но всё же Германия показала традиционный характер и вытащила встречу в концовке. Не думаю, что она повторит эти ошибки в плей-офф. Всё-таки там умеют анализировать неудачные игры. Немцы — мастера показывать свой лучший футбол в нужный момент. Особенно с таким принципиальным соперником, как Англия, в отношении которой в Германии до сих пор припоминают финал чемпионата мира-1966, считая, что у немцев тогда украли трофей (Англия победила 4:2, в ходе встречи советский линейный арбитр Тофик Бахрамов не засчитал гол сборной ФРГ, когда мяч, по мнению многих, отскочил от перекладины за линию ворот. — «Известия»). В общем, нас ждёт настоящая битва. Надеюсь, команды оправдают ожидания.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 22:00 Швеция - Украина -

Швеция — Украина

Украинцы провели неплохой матч с Нидерландами (2:3), но затем натужно обыграли аутсайдера группы Северную Македонию (2:1), а решающий матч за второе место без особых шансов проиграли Австрии (0:1).

Команда Андрея Шевченко была на грани вылета, но в итоге среди третьих команд в квартетах нашлись коллективы, набравшие меньшее количество очков. И в последний день группового этапа стало ясно, что Украина выходит в плей-офф. Теперь ей встречаться со Швецией, уверенно выигравшей свою группу, опередив Испанию.

— Когда ты попадаешь в следующий этап с такой долей везения, можно всего ожидать, — резюмировал Кирьяков. — Конечно, у украинцев наверняка выросли крылья, настроение приподнятое. Казалось, всё для них потеряно, но в силу обстоятельств они прошли дальше. И теперь терять им нечего. Их заведомо похоронили, но Украина выбралась и сейчас может дальше попытаться доказать критикам, что её рано списали со счетов. То, что эта команда умеет играть, — сомнений нет.

Матчи 1/8 финала Евро пройдут в Амстердаме, Лондоне, Будапеште, Севилье, Копенгагене, Бухаресте и Глазго.