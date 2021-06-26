«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем «Коммент. Шоу».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Мы стоим на одном месте…»

— О чем ты думал, когда смотрел матч против Дании?

— Смотрел, думал о хорошем — мало ли, вдруг что-то случится? Но, к сожалению, не сложилось. Тяжело бывает в такие моменты. Грустно, что на таких праздниках мы всегда оказываемся непонятно где…

— А почему мы все время непонятно где?

— В любом случае, Евро — праздник для болельщиков. Я всегда говорил, что если актер плохой, то на него не будут ходить зрители. Поэтому… Видимо, мы не научились за это время… Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Но не можем почему-то прибавить в футболе. Получается, что стоим на одном уровне, одном месте.

— Почему болельщики не встречали сборную в аэропорту?

— Поверь мне, когда я приехал после чемпионата мира из Бразилии, меня очень многие встречали… (смех в студии). Чушь это все, что сборную не поддерживают. Футбол у нас любят, любят сборную. Но я как адекватный человек понимаю: главное в спорте — результат, победы. Когда ты слабый, ущербный, тебе никто руку не протянет… Я вспоминаю, что было после Бразилии и Франции и что было после матча с Испанией. От любви до ненависти один шаг. Все определяет результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

О проблеме российского футбола

— Знаете, у нас очень много лозунгов и девизов в последнее время. Очень много. Все рассказывают, начиная от депутатов Госдумы, как нужно что-то поменять. Но никто ничего не делает! Нет программы развития детского футбола. Говорят, что мы построили поля. Ну и дальше-то чего? Вы эти поля сдаете кому-то в аренду. И там мужики пузатые бегают за 200 долларов. И все. Вот вам и развитие нашего футбола. Построили новые стадионы. А кто на них играет? «Тамбов»? Наигрались уже…

— Игорь, согласись, проиграть можно по-разному. Венгрия тоже не вышла из группы, зато билась в каждом матче, ее полюбили болельщики. Или Шотландия. Почему мы так не можем? Чего нам не хватает?

— Слушайте, вы меня сейчас превращаете в эксперта, пытаете меня серьезными вопросами. Ребята, я не в сборной. Самое главное, когда проигрывает сборная, я говорю: посмотрите, там про Акинфеева ничего не пишут? Потому что в случае поражений ЦСКА или сборной всегда виноват Акинфеев.

— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — заметил Константин Генич.

— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.

— А если бы ты играл на Евро…

— Сто процентов — было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира… Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1−2 матча, а в остальном все было нормально.

Во время загрузки произошла ошибка.

О разговоре с Черчесовым

— Станислав Саламович звонил и просил не то чтобы вернуться в сборную, а узнал мое мнение, готов я или не нет. Я сказал честно, что у меня приоритет — семья, больше времени я хочу проводить с ней. Все те годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и все остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен.

О Сафонове и Шунине

— Мог ли Сафонов спасти нас в эпизоде с первым голом датчан?

— Там у датчанина получился очень классный удар. Со стороны очень легко судить. Мяч полетел с наклевом. И если бы Матвей выручил, это был бы суперсейв — как Руй Патриусиу отразил удар Погба в матче Португалия — Франция. Причем португальцу было легче, так как мяч летел по нормальной траектории. А здесь по восходящей и потом упал… На самом деле, очень тяжело было справиться с таким ударом. Я бы не стал здесь вообще рассматривать какие-то ошибки.

— А что скажешь о втором голе бельгийцев в ворота Шунина?

— Такое бывает, потому что подача идет с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты все равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал — ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника — он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол такое не прощает, надо до конца играть.

Во время загрузки произошла ошибка.

О матче Швеция — Украина

— Очень интересно будет посмотреть матч Швеция — Украина. Я видел, как играют подопечные Шевченко, в какой футбол. Люди забивают красивые голы. Если они пройдут дальше, то вообще будут большие молодцы. Вратарь у них (Георгий Бущан — Прим. «СЭ»), мне кажется, вообще топовый. Украину может подстегнуть уже то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и теперь могут выдать свою лучшую игру. Шведы в этом турнире показали, что они поднялись, прибавили. Но хочется, чтобы скандинавы проиграли.

 Самые красивые российские болельщицы на Евро 2020
«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро
Главные темы
«Карасев идет на финал»: России есть кем гордиться на этом Евро
Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой
Почему Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа
«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
Черчесов 29 июня представит в РФС доклад о выступлении на Евро-2020
Слуцкий: Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Мацуев — об ошибке Киркорова с Оздоевым: «Черчесов сам послал мне это видео»
Тренер Венгрии: «Роналду — великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»
В Госдуме отреагировали на критику зарплат российских футболистов
Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России
Акинфеев о Евро-2020: «Если бы я играл на турнире, было бы то же самое»
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Кадр дня
Сборная Уэльса на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме готовится к матчу 1/8 финала с Данией
В фан-зону в «Лужниках» будут пускать по специальным QR-кодом
«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020
Варга о поиске команды для Черчесова: «Сейчас задачи нет, но если что, быстро найдем. В сборной он бы работал и без зарплаты, а в клубах платят и по 15 млн евро»
Мората пожаловался на угрозы после матча Испания — Польша
Карасев назначен на матч Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро. Стефани Фраппар — резервный арбитр
«Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы бы дали ему немецкий паспорт». Маттеус о хавбеке «Боруссии»
Кудряшов заявил, что на Евро-2020 сборной России не хватило инстинкта убийцы
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
«Черчесов сам уйдет, если почувствует, что не может приносить пользу. Он очень принципиальный». Варга о тренере России
Вейналдум сыграет с Чехией с повязкой в поддержку ЛГБТ и может увести команду с поля в случае оскорблений
Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя
Дзюба круто боролся, а Головин — бегал. Было сложно, но нашли в игре России что-то хорошее
Свежая кровь. Как и за счет кого должна омолаживаться сборная России
Колосков назвал самую скучную сборную Евро-2020
«ВКонтакте» составила рейтинг популярности сборных на Евро-2020
Малафеев: Евро-2020 показал качество российского футбола в целом. Я бы не стал винить в поражении только игроков
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
7 главных неожиданностей группового этапа Евро-2020
Оценка сборной от Минспорта: результат — неудовлетворительный, ответственность — на тренере
Худший показатель на Евро-2020: как офсайд стал проблемой Дзюбы
Четвертьфинал Евро-2020 в Петербурге пройдет при 50-процентной заполняемости
Главные разочарования Евро-2020, кто провалил групповой турнир: Зинченко, Крыховяк, Кейн и другие
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Роналду поблагодарил Даеи за поздравление с рекордом: «Испытываю гордость от столь теплых слов от кумира»
Василий Уткин поставил Венгрию в пример России после группового этапа Евро-2020
Артём Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро-2020
Уткин: если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место. Как Украина
«Мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России». Кавазашвили о вылете с Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь