После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии

Это устройство помогло вернуть к жизни Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020 Дания — Финляндия.

Премьер-лига объявила о запуске масштабного инвестиционного плана, чтобы небольшие местные клубы были оснащены этими необходимыми устройствами в случае остановки сердца у футболистов.

Отмечается, что до начала сезона 2021/22 будут реализованы 1000 дефибрилляторов. Остальные заказы будут доставлены в сентябре. По оценке Премьер-лиги, этот инвестиционный план потенциально охватит 1,5 миллиона человек.

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