После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии
АПЛ приняла решение профинансировать установку тысяч автоматических внешних дефибрилляторов на спортивных объектах клубов Англии, сообщает
АПЛ приняла решение профинансировать установку тысяч автоматических внешних дефибрилляторов на спортивных объектах клубов Англии, сообщает
Это устройство помогло вернуть к жизни Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020 Дания — Финляндия.
Отмечается, что до начала сезона 2021/22 будут реализованы 1000 дефибрилляторов. Остальные заказы будут доставлены в сентябре. По оценке
В матче Дания — Финляндия Эриксен в концовке перового тайма рухнул на газон и потерял сознание. Подоспевшие медики начали делать ему прямой массаж сердца, после чего положили на носилки и отвезли в госпиталь.