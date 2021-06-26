После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
09:08 (мск), источник: Sport24

После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии

АПЛ приняла решение профинансировать установку тысяч автоматических внешних дефибрилляторов на спортивных объектах клубов Англии, сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: Reuters

Это устройство помогло вернуть к жизни Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020 Дания — Финляндия.

Премьер-лига объявила о запуске масштабного инвестиционного плана, чтобы небольшие местные клубы были оснащены этими необходимыми устройствами в случае остановки сердца у футболистов.

Отмечается, что до начала сезона 2021/22 будут реализованы 1000 дефибрилляторов. Остальные заказы будут доставлены в сентябре. По оценке Премьер-лиги, этот инвестиционный план потенциально охватит 1,5 миллиона человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче Дания — Финляндия Эриксен в концовке перового тайма рухнул на газон и потерял сознание. Подоспевшие медики начали делать ему прямой массаж сердца, после чего положили на носилки и отвезли в госпиталь.

 Экс-жена русского хоккеиста: «В России во власти динозавры, заботой о гражданах не пахнет. А нам в этом выживать»
«Я в ужасе. Это же бред!!!» Экс-ведущая «Спартака» возмущена решением вакцинировать беременных в России
Главные темы
«Карасев идет на финал»: России есть кем гордиться на этом Евро
Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой
Италия и Нидерланды пройдут дальше: прогнозы на матчи Евро
Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия
Сборная Украины понесла потери перед матчем со Швецией в плей-офф Евро-2020
После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру
«Мы никогда не были фаворитами»: Бэйл — о матче Уэльс — Дания
Познер: Сборная России на Евро — большое разочарование. Не видно сыгранности, понимания
«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
Черчесов 29 июня представит в РФС доклад о выступлении на Евро-2020
Слуцкий: Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Сборная Уэльса на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме готовится к матчу 1/8 финала с Данией
Валерий Газзаев назвал выступление сборной на Евро унижением для всего российского футбола
Мацуев — об ошибке Киркорова с Оздоевым: «Черчесов сам послал мне это видео»
Тренер Венгрии: «Роналду — великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»
В Госдуме отреагировали на критику зарплат российских футболистов
Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России
Акинфеев о Евро-2020: «Если бы я играл на турнире, было бы то же самое»
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020
В фан-зону в «Лужниках» будут пускать по специальным QR-кодом
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020
Варга о поиске команды для Черчесова: «Сейчас задачи нет, но если что, быстро найдем. В сборной он бы работал и без зарплаты, а в клубах платят и по 15 млн евро»
Мората пожаловался на угрозы после матча Испания — Польша
Карасев назначен на матч Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро. Стефани Фраппар — резервный арбитр
«Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы бы дали ему немецкий паспорт». Маттеус о хавбеке «Боруссии»
Кудряшов заявил, что на Евро-2020 сборной России не хватило инстинкта убийцы
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
«Черчесов сам уйдет, если почувствует, что не может приносить пользу. Он очень принципиальный». Варга о тренере России
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
Вейналдум сыграет с Чехией с повязкой в поддержку ЛГБТ и может увести команду с поля в случае оскорблений
Как же жалко Головина. Пытался тащить Россию почти в одиночку и взял вину на себя
Дзюба круто боролся, а Головин — бегал. Было сложно, но нашли в игре России что-то хорошее
Свежая кровь. Как и за счет кого должна омолаживаться сборная России
Колосков назвал самую скучную сборную Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
«ВКонтакте» составила рейтинг популярности сборных на Евро-2020
Малафеев: Евро-2020 показал качество российского футбола в целом. Я бы не стал винить в поражении только игроков
7 главных неожиданностей группового этапа Евро-2020
Оценка сборной от Минспорта: результат — неудовлетворительный, ответственность — на тренере
Худший показатель на Евро-2020: как офсайд стал проблемой Дзюбы
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь