Английских фанатов могут забанить, если они исполнят песни Второй мировой войны во время матча Англия — Германия

В частности, речь идет о песне английских болельщиков под названием «Десять немецких бомбардировщиков», которую фанаты пели ранее во время игр команды. На текущем Евро эту песню уже слышали на «Уэмбли» во время победы Англии (1:0) над Хорватией в матче 1-го тура группового этапа.
В 2006 году из-за этой песни футболистам английской сборной Дэвиду Бекхэму, Уэйну Руни и Майклу Оуэну пришлось выступить по телевидению с обращением к фанатам не петь ее на чемпионате мира, который проходил в Германии.
Отмечается, что принимающая сторона матча (встреча пройдет на «Уэмбли», в Лондоне) обеспокоена повторными инцидентами, поэтому FA повторит сообщение перед игрой во вторник и поблагодарит болельщиков за их поддержку. Федерация отметила, что она осудит любое дискриминационное или неуважительное поведение на стадионе.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня, в Лондоне. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.