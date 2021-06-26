Английских фанатов могут забанить, если они исполнят песни Второй мировой войны во время матча Англия — Германия

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 19:00 Англия - Германия -

В частности, речь идет о песне английских болельщиков под названием «Десять немецких бомбардировщиков», которую фанаты пели ранее во время игр команды. На текущем Евро эту песню уже слышали на «Уэмбли» во время победы Англии (1:0) над Хорватией в матче 1-го тура группового этапа.

В 2006 году из-за этой песни футболистам английской сборной Дэвиду Бекхэму, Уэйну Руни и Майклу Оуэну пришлось выступить по телевидению с обращением к фанатам не петь ее на чемпионате мира, который проходил в Германии.

Отмечается, что принимающая сторона матча (встреча пройдет на «Уэмбли», в Лондоне) обеспокоена повторными инцидентами, поэтому FA повторит сообщение перед игрой во вторник и поблагодарит болельщиков за их поддержку. Федерация отметила, что она осудит любое дискриминационное или неуважительное поведение на стадионе.

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