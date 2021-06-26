Тибо Куртуа: Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 22:00 Бельгия - Португалия -

— У нас есть план, мы готовы остановить Португалию. Эта команда состоит не из одного игрока.

Криштиану — лучший бомбардир Евро и прекрасный игрок, это очевидно. Но я думаю, что он остался тем же футболистом, каким был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса, — сказал голкипер «Реала».

Бельгиец играл в «Атлетико» в период с 2011 по 2014 год. Тогда Роналду выступал за «Реал».