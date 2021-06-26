Кейн ответил на критику в связи с его игрой на Евро-2020
Нападающий сборной Англии Харри Кейн ответил на критику в его адрес в связи с игрой форварда на Евро-2020.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн ответил на критику в его адрес в связи с игрой форварда на Евро-2020.
— Это не первый раз в моей карьере, когда люди во мне сомневаются. Я уже не раз говорил, что иногда происходит магия и каждое твое касание превращается в гол, а иногда не залетает вообще ничего. Похоже, что Евро пока развивается по второму сценарию.
Люди быстро меняют мнение. Совсем недавно я был лучшим бомбардиром АПЛ и лучшим в мире, люди сходили с ума по мне. Я всегда верил в себя, мог не забивать 10−15 матчей подряд, но потом пользовался шансом и возвращался назад. Сейчас нужно выйти на пик, поскольку начинается
Сборная Англии вышла в