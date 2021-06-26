Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия

На Евро-2020 начинается плей-офф.

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Источник: Reuters

30 матчей без поражений и 11 побед подряд всухую — именно так сейчас выглядит главная статистика про сборную Италии. Кто-то скажет, что «Скуадра адзурра» за это время почти не играла с сильными соперниками, но серия все равно впечатляет. Это повторение национального рекорда, сегодня Манчини может установить новый. За три года тренер пропустил через сборную около 60 игроков и, несмотря на такую текучку кадров, смог дать не только результат, но и привил команде зрелищный стиль. Он доказал, что не только клубы, но и сборные могут играть, придерживаясь своей философии. Италия Манчини играет низом, агрессивно, при потере мяча сразу вступает в отбор — по лучшим образцам «Манчестер Сити» или «Ливерпуля».

Перед 1/8 финала у Манчини есть небольшие проблемы с составом. Травмировался опытный центральный защитник Кьеллини, его заменит Ачерби из «Лацио». А справа в обороне вместо Флоренци выйдет Ди Лоренцо из «Наполи». Более важный вопрос оставить ли в основе Верратти, который вышел на третью игру в группе с Уэльсом? Полузащитник «ПСЖ» считался железным игроком стартового состава, но к первым двум матчам был не готов из-за повреждения. А заменивший его Локателли как раз блеснул, забил два гола швейцарцам и смотрелся очень уверенно.

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Австрия наконец-то одержала первую победу на Евро и впервые вышла в плей-офф — в 2008-м и 2016-м она набирала только по одному очку. Это физически крепкая команда, способная много бегать, прессинговать и бороться за мяч. Тут много игроков из бундеслиги, для них тоже не проблема играть в одном стиле. Тренер Фода известен конкретной подготовкой под каждого соперника. Первые два матча на Евро австрийцы играли в три центральных защитника с Алабой, а с Украиной они перешли на два центральных и спокойно забрали три очка. Такую же схему 4−5−1 Фода готовит и к Италии, самый звездный игрок австрийцев Алаба будет действовать по всему левому флангу.

После группового этапа Италия считается вторым претендентом на титул после Франции (перед Евро «Адзурра» была седьмой в рейтинге). Возможно, итальянцы слишком рано вышли на пик формы и в плей-офф им это аукнется, но как минимум до четвертьфинала дойти они должны. К тому же многие игроки основы хорошо отдохнули после второго матча на турнире. Австрия уже выполнила задача-минимум, и поражение в 1/8 финала не станет большим сюрпризом — тем более от такого фаворита. Матч пройдет на «Уэмбли», и итальянцы мечтают вернуться в Лондон на полуфинал. БК Winline на победу Италии с форой -1 предлагает коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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Бельгия
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ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
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Греция
Греция
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Португалия
Португалия
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Чехия
Чехия
3
Нидерланды
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