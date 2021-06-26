Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия

30 матчей без поражений и 11 побед подряд всухую — именно так сейчас выглядит главная статистика про сборную Италии. Кто-то скажет, что «Скуадра адзурра» за это время почти не играла с сильными соперниками, но серия все равно впечатляет. Это повторение национального рекорда, сегодня Манчини может установить новый. За три года тренер пропустил через сборную около 60 игроков и, несмотря на такую текучку кадров, смог дать не только результат, но и привил команде зрелищный стиль. Он доказал, что не только клубы, но и сборные могут играть, придерживаясь своей философии. Италия Манчини играет низом, агрессивно, при потере мяча сразу вступает в отбор — по лучшим образцам «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Перед 1/8 финала у Манчини есть небольшие проблемы с составом. Травмировался опытный центральный защитник Кьеллини, его заменит Ачерби из «Лацио». А справа в обороне вместо Флоренци выйдет Ди Лоренцо из «Наполи». Более важный вопрос оставить ли в основе Верратти, который вышел на третью игру в группе с Уэльсом? Полузащитник «ПСЖ» считался железным игроком стартового состава, но к первым двум матчам был не готов из-за повреждения. А заменивший его Локателли как раз блеснул, забил два гола швейцарцам и смотрелся очень уверенно.

Австрия наконец-то одержала первую победу на Евро и впервые вышла в плей-офф — в 2008-м и 2016-м она набирала только по одному очку. Это физически крепкая команда, способная много бегать, прессинговать и бороться за мяч. Тут много игроков из бундеслиги, для них тоже не проблема играть в одном стиле. Тренер Фода известен конкретной подготовкой под каждого соперника. Первые два матча на Евро австрийцы играли в три центральных защитника с Алабой, а с Украиной они перешли на два центральных и спокойно забрали три очка. Такую же схему 4−5−1 Фода готовит и к Италии, самый звездный игрок австрийцев Алаба будет действовать по всему левому флангу.



После группового этапа Италия считается вторым претендентом на титул после Франции (перед Евро «Адзурра» была седьмой в рейтинге). Возможно, итальянцы слишком рано вышли на пик формы и в плей-офф им это аукнется, но как минимум до четвертьфинала дойти они должны. К тому же многие игроки основы хорошо отдохнули после второго матча на турнире. Австрия уже выполнила задача-минимум, и поражение в 1/8 финала не станет большим сюрпризом — тем более от такого фаворита. Матч пройдет на «Уэмбли», и итальянцы мечтают вернуться в Лондон на полуфинал. БК Winline на победу Италии с форой -1 предлагает коэффициент 1,83.



Андрей Санталов