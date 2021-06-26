Забитцер для Австрии даже важнее Алабы. Он руководит прессингом, который может разрушить игру Италии
Первое реальное испытание для Манчини.
Первое реальное испытание для Манчини.
Перед стартом
Сам прогноз — комбинация букмекерских линий, погружения в историю и анализа игры конкретно на этом Евро. В общем, логично, что Италию котируют так высоко: на групповом этапе команда Манчини впечатлила чуть ли не больше всех.
Единственное сомнение — в уровне соперников. Итальянцы разгромили однозначно худшую команду Евро (Турция), сборную, которая сдала по сравнению с предыдущим турниром и готовилась к этому без главного тренера (Уэльс), и команду, у которой главные игроки неудачно провели клубный сезон (Швейцария).
Нисколько не игнорирую уровень игры Италии — даже с поправкой на соперников он был хорош (причем хорош даже не в одном режиме). Но встреча с Австрией — точно самый серьезный челлендж для Манчини на данный момент. Хотя бы потому, что австрийцы на топовом уровне прессингуют.
Для клубного футбола хороший прессинг — чуть ли не обязательное требование для
Это автоматически исключает два из трех пунктов выше — игроки понимают требования изначально и знакомы с возможностями друг друга. На Евро это уже вылилось в классный результат. Команда Франко Фоды — третья по
Эффективность прессинга Австрии тоже на уровне. 38% их попыток (не только на чужой трети, а вообще) заканчиваются отбором в течение пяти секунд после начала давления. Лучше результат только у Испании:
Два этих показателя неплохо резюмируют стиль Австрии. Команда не только смело прессингует, но и успешна в этом. Ключевое звено прессинга — Марсель Забитцер. В этом тоже есть логика — его «Лейпциг» совершает примерно столько же
Кажется, уже замучил цифрами, поэтому сразу главный тезис без нового погружения в них: роли Марселя в клубе и сборной отличаются. Еще в позапрошлом сезоне Юлиан Нагельсманн отодвинул Забитцера ближе к своим воротам — с гиковской формулировкой «чтобы он больше был на мяче». Главный спец The Athletic по Бундеслиге Рафа Хонигштайн назвал позицию Забитцера средним между шестеркой и восьмеркой.
На Евро Марсель играет ближе к чужим воротам. В матчах с Нидерландами и Северной Македонией вышел атакующей восьмеркой, против Украины — десяткой. Смена ролей для Забитцера не проблема. Сам признавался, что играет ради команды, а не личного успеха, а Нагельсманн восхищался его трансформацией в новом амплуа.
Контраст отлично прослеживается в прессинге. По сравнению с последним сезоном за «Лейпциг» Забитцер гораздо чаще давит на чужой трети поля, что неплохо сочетается со статистикой отборов и перехватов — в клубе их в два раза больше. Это отражение именно ролей: в «Лейпциге» Марсель замыкает прессинг, в Австрии — провоцирует (замыкает же, как правило, партнер Забитцера по клубу Конрад Лаймер).
Ключевой прием — прыжок на одну линию к нападающим, когда соперник разыгрывает мяч. Через него Забитцер не оставляет противникам свободного варианта для паса. Им приходится либо рисковать, либо выбивать вперед.
Пара примеров из матчей с Нидерландами и Украиной.
Команда Франка Де Бура использовала схему с тремя защитниками, Австрия вышла на матч с двумя нападающими. На лишнего из полузащиты выдвигался именно Забитцер:
Скриншоты и рисунки сделаны в InStat Scout.
Команда Андрея Шевченко использовала схему с двумя центральными защитниками, Австрия вышла с одним форвардом. В теории у соперника опять лишний игрок, но Забитцер снова выдвигается и закрывает его:
Важно, что Марсель не выключился, даже когда соперник придумал вариант для выхода. Тут Забитцер перекрыл опорника украинцев Сидорчука и пошел на центрального защитника:
Тот перевел мяч на фланг, благодаря чему Сидорчуку уже можно отдать. Но Забитцер быстро возвращается к нему:
Простой ход в сочетании с сыгранностью команды дал неплохие результаты. Opta зафиксировала у Украины 16 потерь на своей половине — всего на 3 меньше, чем в сумме против Нидерландов и Македонии. Нидерланды даже удалось лишить перевеса во владении — против австрийцев всего 46,8%, в двух других матчах группы — 61,5% и 59%.
Важно не перепутать оценку прессинга с оценкой общего перфоманса. Нидерланды придумали, как обходить давление — в частности, длинными передачами на высокого Думфриса. Одна из них трансформировалась в гол. Но успех Австрии в том, что Нидерланды не смогли сыграть в привычном стиле. Для Италии стиль тоже важен — благодаря нему они создают столько моментов.
Чтобы его разрушить, Забитцеру наверняка поручат спецзадание в прессинге. Во время розыгрышей Италия перестраивается на тройку защитников — Ди Лоренцо (альтернатива — Флоренци) не подключается в атаку и остается сзади с парой центральных. Скорее всего, Марсель будет выдвигаться именно на него.
Снова не обойтись без сравнений с Алабой. Давид лидирует в Австрии и по общему количеству передач, и по созданным моментам (тут вообще входит в четверку лучших на турнире). Но важен контекст.
Для продвижения мяча нужна поддержка партнеров. Забитцер ее предлагает. У Марселя неплохое сочетание — он и доводит мяч до чужих ворот, и сам там обостряет.
Пара доказательств — ниже.
Забитцер — один из лучших на турнире (не только в Австрии) по доставке мяча на чужую треть за счет ведения:
А еще входит в топ-5 по точным передачам в штрафную с игры:
Итого — огромный объем работы. Если приплюсовать к этому роль в прессинге — вообще колоссальный.
Один прием с мячом особенно выделяется. Во время розыгрышей Забитцер смещается во фланг и создает там перегруз. Левый латераль австрийцев Андреас Ульмер подстраивается, сваливается в середину и запутывает соперника. Забитцер получает свободу и может спокойно навесить в штрафную.
Прием вскрыл автобус Македонии — комбинация привела к голу и еще одному убойному моменту:
В следующих матчах фишка не срабатывала, но аналогичное движение Забитцера эпизодически запутывало соперника.
Вот пример из матча с Нидерландами. Забитцер снова опустился во фланг, Стефан Де Врей не решил, выдвигаться ему за ним или остаться на своей позиции. В итоге промежуточное решение — и не пошел до конца за Забитцером, и зону оставил. В нее врывается Кристоф Баумгартнер:
Второй пример — из матча с Украиной. Тут Забитцер уже просто в роли приманки — пока крайний защитник украинцев смотрит на него, за спину снова влетает Баумгартнер:
Во всех случаях Забитцеру помогал интеллект — Нагельсманн говорил, что Марсель отлично разбирается в тактике. Австриец отвечал похожими комплиментами и признавал, что именно работа с Юлианом позволила ему так раскрыться: «Он немного старше меня, но мы с ним на одной волне — смотрим те же
Скорее всего, против Италии австрийцам придется не только прессинговать, но и вылезать
Перфомансы Забитцера на Евро — неплохое подтверждение его же слов. Забитцер — ключевая фигура этой Австрии. Матч с Италией — шанс удивить тех, кто знает в ее составе только Алабу.