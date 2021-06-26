Забитцер для Австрии даже важнее Алабы. Он руководит прессингом, который может разрушить игру Италии

Перед стартом плей-офф Opta выкатила прогнозы на все восемь пар 1/8. Наименьшие шансы на проход — у Хорватии в матче с Испанией (всего 22,4%). Примерно так же верят в Австрию — вероятность ее победы над Италией оценили только в 23,3%.

Сам прогноз — комбинация букмекерских линий, погружения в историю и анализа игры конкретно на этом Евро. В общем, логично, что Италию котируют так высоко: на групповом этапе команда Манчини впечатлила чуть ли не больше всех.

Единственное сомнение — в уровне соперников. Итальянцы разгромили однозначно худшую команду Евро (Турция), сборную, которая сдала по сравнению с предыдущим турниром и готовилась к этому без главного тренера (Уэльс), и команду, у которой главные игроки неудачно провели клубный сезон (Швейцария).

Нисколько не игнорирую уровень игры Италии — даже с поправкой на соперников он был хорош (причем хорош даже не в одном режиме). Но встреча с Австрией — точно самый серьезный челлендж для Манчини на данный момент. Хотя бы потому, что австрийцы на топовом уровне прессингуют.

Для клубного футбола хороший прессинг — чуть ли не обязательное требование для топ-команд, но на уровне сборных — реально редкость. Среди причин — минимум тренировок, усталость от клубного сезона и разношерстность игроков. Австрийцев выручает то, что почти все они представляют помешанную на прессинге Бундеслигу.

Это автоматически исключает два из трех пунктов выше — игроки понимают требования изначально и знакомы с возможностями друг друга. На Евро это уже вылилось в классный результат. Команда Франко Фоды — третья по прессинг-действиям на чужой трети поля. Еще чаще в группе давили только Нидерланды и Польша:

Эффективность прессинга Австрии тоже на уровне. 38% их попыток (не только на чужой трети, а вообще) заканчиваются отбором в течение пяти секунд после начала давления. Лучше результат только у Испании:

Два этих показателя неплохо резюмируют стиль Австрии. Команда не только смело прессингует, но и успешна в этом. Ключевое звено прессинга — Марсель Забитцер. В этом тоже есть логика — его «Лейпциг» совершает примерно столько же прессинг-действий на трети соперника, что и Австрия на этом Евро (44,7 против 43,6 в среднем за матч). Забитцер в первую очередь управляет давлением. Из-за того, что австрийцы заточены на такой стиль, Марсель для этой команды даже более важен, чем звездный Давид Алаба.

В сборной Забитцер играет выше, чем в «Лейпциге» — благодаря этому управляет первой линией прессинга Австрии

Кажется, уже замучил цифрами, поэтому сразу главный тезис без нового погружения в них: роли Марселя в клубе и сборной отличаются. Еще в позапрошлом сезоне Юлиан Нагельсманн отодвинул Забитцера ближе к своим воротам — с гиковской формулировкой «чтобы он больше был на мяче». Главный спец The Athletic по Бундеслиге Рафа Хонигштайн назвал позицию Забитцера средним между шестеркой и восьмеркой.

На Евро Марсель играет ближе к чужим воротам. В матчах с Нидерландами и Северной Македонией вышел атакующей восьмеркой, против Украины — десяткой. Смена ролей для Забитцера не проблема. Сам признавался, что играет ради команды, а не личного успеха, а Нагельсманн восхищался его трансформацией в новом амплуа.

Контраст отлично прослеживается в прессинге. По сравнению с последним сезоном за «Лейпциг» Забитцер гораздо чаще давит на чужой трети поля, что неплохо сочетается со статистикой отборов и перехватов — в клубе их в два раза больше. Это отражение именно ролей: в «Лейпциге» Марсель замыкает прессинг, в Австрии — провоцирует (замыкает же, как правило, партнер Забитцера по клубу Конрад Лаймер).

Ключевой прием — прыжок на одну линию к нападающим, когда соперник разыгрывает мяч. Через него Забитцер не оставляет противникам свободного варианта для паса. Им приходится либо рисковать, либо выбивать вперед.

Пара примеров из матчей с Нидерландами и Украиной.

Команда Франка Де Бура использовала схему с тремя защитниками, Австрия вышла на матч с двумя нападающими. На лишнего из полузащиты выдвигался именно Забитцер:

Скриншоты и рисунки сделаны в InStat Scout.

Команда Андрея Шевченко использовала схему с двумя центральными защитниками, Австрия вышла с одним форвардом. В теории у соперника опять лишний игрок, но Забитцер снова выдвигается и закрывает его:

Важно, что Марсель не выключился, даже когда соперник придумал вариант для выхода. Тут Забитцер перекрыл опорника украинцев Сидорчука и пошел на центрального защитника:

Тот перевел мяч на фланг, благодаря чему Сидорчуку уже можно отдать. Но Забитцер быстро возвращается к нему:

Простой ход в сочетании с сыгранностью команды дал неплохие результаты. Opta зафиксировала у Украины 16 потерь на своей половине — всего на 3 меньше, чем в сумме против Нидерландов и Македонии. Нидерланды даже удалось лишить перевеса во владении — против австрийцев всего 46,8%, в двух других матчах группы — 61,5% и 59%.

Важно не перепутать оценку прессинга с оценкой общего перфоманса. Нидерланды придумали, как обходить давление — в частности, длинными передачами на высокого Думфриса. Одна из них трансформировалась в гол. Но успех Австрии в том, что Нидерланды не смогли сыграть в привычном стиле. Для Италии стиль тоже важен — благодаря нему они создают столько моментов.

Чтобы его разрушить, Забитцеру наверняка поручат спецзадание в прессинге. Во время розыгрышей Италия перестраивается на тройку защитников — Ди Лоренцо (альтернатива — Флоренци) не подключается в атаку и остается сзади с парой центральных. Скорее всего, Марсель будет выдвигаться именно на него.

Прессинг не единственное, в чем хорош Забитцер. Он конструктор атак Австрии и исполнитель самой оригинальной идеи

Снова не обойтись без сравнений с Алабой. Давид лидирует в Австрии и по общему количеству передач, и по созданным моментам (тут вообще входит в четверку лучших на турнире). Но важен контекст. Во-первых, большую часть времени Давид играет центрального защитника в тройке — оттуда можно помогать с выходом из-под прессинга, но влиять на игру сложнее. Во-вторых, 6 моментов из 9 Алаба создал подачами угловых. Обострять с игры ему трудно — опять вмешивается амплуа.

Для продвижения мяча нужна поддержка партнеров. Забитцер ее предлагает. У Марселя неплохое сочетание — он и доводит мяч до чужих ворот, и сам там обостряет.

Пара доказательств — ниже.

Забитцер — один из лучших на турнире (не только в Австрии) по доставке мяча на чужую треть за счет ведения:

А еще входит в топ-5 по точным передачам в штрафную с игры:

Итого — огромный объем работы. Если приплюсовать к этому роль в прессинге — вообще колоссальный.

Один прием с мячом особенно выделяется. Во время розыгрышей Забитцер смещается во фланг и создает там перегруз. Левый латераль австрийцев Андреас Ульмер подстраивается, сваливается в середину и запутывает соперника. Забитцер получает свободу и может спокойно навесить в штрафную.

Прием вскрыл автобус Македонии — комбинация привела к голу и еще одному убойному моменту:

В следующих матчах фишка не срабатывала, но аналогичное движение Забитцера эпизодически запутывало соперника.

Вот пример из матча с Нидерландами. Забитцер снова опустился во фланг, Стефан Де Врей не решил, выдвигаться ему за ним или остаться на своей позиции. В итоге промежуточное решение — и не пошел до конца за Забитцером, и зону оставил. В нее врывается Кристоф Баумгартнер:

Второй пример — из матча с Украиной. Тут Забитцер уже просто в роли приманки — пока крайний защитник украинцев смотрит на него, за спину снова влетает Баумгартнер:

Во всех случаях Забитцеру помогал интеллект — Нагельсманн говорил, что Марсель отлично разбирается в тактике. Австриец отвечал похожими комплиментами и признавал, что именно работа с Юлианом позволила ему так раскрыться: «Он немного старше меня, но мы с ним на одной волне — смотрим те же ТВ-шоу, к примеру. С ним приятно поболтать, но когда дело доходит до футбола, все серьезно. Юлиан помешан на деталях. Он научил меня лучше считывать пространство, а на тренировках подбрасывает варианты, которые пригодятся потом в игре».

Скорее всего, против Италии австрийцам придется не только прессинговать, но и вылезать из-под чужого прессинга — команда Манчини лидирует на Евро по ударам и голам сразу после отбора у ворот соперника. Опыт с Нагельсманном должен помочь Забитцеру и тут: «Юлиан дает нам разные опции под розыгрыши мяча — все зависит от того, как прессингует соперник и под каким углом. Я никогда не думал о футболе в таком ключе, но в этом есть смысл. Такими деталями он улучшает тебя как игрока».