FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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39
2
Дания
33
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Финляндия
33
4
Россия
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
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1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:38 (мск), источник: Sports.Ru

FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) попросила администрацию стадиона «Уэмбли» включать громкую музыку перед стартовым свистком матчей Евро-2020.

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Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 29.06.2021, 19:00

Англия-Германия-

Это связано с тем, что часть болельщиков продолжает освистывать игроков английской сборной, преклоняющих колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — прим. Sports.ru).

Фанаты освистали вставших на колено футболистов еще на первой игре с Хорватией (1:0). После этого FA обратилась к «Уэмбли».

Музыку включали перед матчами англичан с Шотландией (0:0) и Чехией (1:0), это произойдет и перед игрой с Германией в 1/8 финала.

Матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

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FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии
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Германия
Германия
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Турция
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