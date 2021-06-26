FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии

Это связано с тем, что часть болельщиков продолжает освистывать игроков английской сборной, преклоняющих колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — прим. Sports.ru).
Фанаты освистали вставших на колено футболистов еще на первой игре с Хорватией (1:0). После этого FA обратилась к «Уэмбли».
Музыку включали перед матчами англичан с Шотландией (0:0) и Чехией (1:0), это произойдет и перед игрой с Германией в 1/8 финала.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.